Bei Pokémon Sonne und Mond steht euch ein Pokémon-Sucher zur Verfügung. Was ihr damit machen könnt, zeigen wir euch in unserem Artikel. Zudem könnt ihr für euren Pokémon-Sucher neue Funktionen freischalten. Welche es sind und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr nachfolgend.

Pokémon Sonne & Mond - Lernt Team Skull kennen 3 weitere Videos

Habt ihr euch entschieden, ob ihr Pokémon Sonne oder Mond spielen wollt, könnt ihr euch gleich in das Abenteuer stürzen. Egal welche Version ihr besitzt, der Pokémon-Sucher wird euch so oder so zur Verfügung stehen. Er ist automatisch in dem Rotom-Pokédex integriert, den ihr von Professor Kukui bekommt. Doch wozu dient der Pokémon-Sucher?

Was ist der Pokémon-Sucher?

Mit dieser Funktion eures neuen Dex‘ könnt ihr Bilder von den Taschenmonstern schießen. Hierfür wurden in der Alola-Region überall Fotostellen eingezeichnet. Befindet ihr euch in der Nähe einer solchen Fotostelle, wird sie euch auf der Karte direkt angezeigt, ihr hört aber auch einen bestimmten Sound. So müsst ihr nicht die ganze Zeit auf die Karte schauen. Geht zu der Fotostelle hin und betätigt die R-Taste. In diesem Moment wird der Pokémon-Sucher aktiviert. Sucht jetzt die Umgebung nach Taschenmonstern ab, um sie zu fotografieren.

Macht so viele Bilder, wie möglich, denn anschließend könnt ihr in der Fotoauswahl eines der Bilder aussuchen und ausstellen. Diese werden dann mit Punkten und Kommentaren bewertet. Je schöner eure Fotos also sind, umso bessere Bewertungen werdet ihr bekommen. Das ist wichtig, damit ihr neue Funktionen für den Pokémon-Sucher freischalten könnt. Wo bekomme ich den Pokémon-Sucher her? Falls ihr euch das fragt, die Antwort ist ganz einfach. Auf der ersten Insel Mele-Mele kommt ihr an einem Touristen-Shop vorbei. Hier wird die Kamera freigeschaltet. Das Ganze passiert automatisch also habt Geduld.

Pokémon-Sucher: Neue Funktionen freischalten

Stellt regelmäßig viele Fotos aus, damit sich die Gesamtpunktzahl der Bewertung eurer Bilder addiert und ihr so, neue Versionen des Pokémon-Suchers freischaltet. Dadurch bekommt die Kamera neue Funktionen. Sie verbessern hauptsächlich den Zoom eurer Kamera. Die letzte Version ist allerdings besonders interessant, da ihr damit gleich eine Chance bekommt, die fotografierten Pokémon zu fangen. Diese Punkte bringen euch neue Versionen: