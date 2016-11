Pokémon Sonne und Mond - Pokémon finden und fangen – Auch die besonderen

In diesem Guide zu Pokémon Sonne und Mond geben wir euch Hinweise, wie ihr am besten Pokémon fangen könnt. Sobald wir ein neues besonderes Monster finden, werden wir auch dieses speziell in die Liste aufnehmen und euch dessen Fundort verraten. So werdet ihr schnell an Aerodactyl, Evoli, Pikachu und Co. kommen.

Habt ihr besondere Pokémon finden und fangen können, dann immer her mit euren Tipps. Wir nehmen eure Funde gerne mit in die Liste auf. Wollt ihr wissen, wie ihr mithilfe von QR-Codes seltene Pokémon fangen könnt, dann folgt dem Link zu unserem Guide. Doch zunächst unsere allgemeinen Tipps zum Fangen der Pokémon.

Pokémon Sonne und Mond – Pokémon fangen: So einfach kann es sein

Auch bei Pokémon Sonne und Mond gibt es Tipps, die euch dabei helfen werden, eure kostbaren Pokébälle zu sparen. Schließlich ist das Fangen der Pokémon sowie ihr Training, das Wichtigste und Spannendste am Spiel. Die folgende Liste verrät euch einige wichtige Hinweise, mit denen ihr euch etwas Mühe sparen werdet und trotzdem die besten Funde fangen könnt.

Habt ihr ein besonders tolles Pokémon finden können, das ihr unbedingt haben wollt, dann müsst ihr im Kampf aufpassen. Wenn eure Monster zu stark sind, dann werdet ihr es schnell besiegen, anstatt es zu fangen.

Schwächt das Taschenmonster zunächst einmal mit Angriffen und seht anschließend zu, dass ihr es fangen könnt. Eure Mitstreiter sollten dasselbe oder schwächere Level, als eure Wunschkreatur haben.

Ist das Pokémonster geschwächt, dann solltet ihr es mit statusverändernden Effekten belegen. Auf diese Weise hindert ihr es an der Flucht und daran, euch anzugreifen. Hier bieten sich besonders Schlaf, Paralyse und Frost an.

Vermeidet Statuseffekte, die den Pokémon, die ihr fangen wollt, Schaden zufügen. Auf diese Weise besiegt ihr sie vielleicht eher, als dass ihr sie fangt. Spart euch also Brand oder Gift für richtige Attacken.

Nutzt die verschiedenen Arten von Pokébällen, denn nicht jede Kreatur lässt sich mit dem einfachsten Pokéball fangen. Es gibt viele weitere Bälle, welche die Wahrscheinlichkeit stark erhöhen.

Der Hyperball wird zum Beispiel eure Chancen verdoppeln und mit dem Meisterball bekommt ihr jedes Taschenmonster in den Ball. Den Flottball solltet ihr gleich am Anfang des Kampfes einsetzen. Da erhöhen sich die Chancen um ein Vierfaches und fallen mit der Länge des Kampfes ab. Der Timerball wiederum wird besser, wenn das Gefecht schon länger dauert.

Entkommt ein Pokémon aus einem Ball, dann solltet ihr gar nicht erst versuchen, es wieder zu fangen. Vielmehr müsst ihr den Gegner nochmal schwächen. Dabei kann es schon reichen, es ein Mal anzugreifen.

Es gibt Attacken, die euch beim Fangen der Pokémon helfen werden. Dazu zählt unter anderem der Trugschlag. Dieser verursacht, dass euer Gegner nur mit einem KP überlebt und dadurch stark geschwächt ist.

Es gibt Taschenmonster, die sofort aus dem Kampf flüchten, z.B. Latias und Latios. Sobald ihr sie seht, greift sie am besten mit der Attacke Horroblick an. Sie wird die kleinen Monster an der Flucht hindern.



Das Latias kann nicht nur fliegen, sondern auch fliehen.

Sobald wir weitere Tipps zum Fangen von Pokémon haben, werden wir sie in die Liste aufnehmen. Solltet ihr hier einen wichtigen Hinweis vermissen, dann hinterlasst ein Kommentar. Nachfolgend werden wir euch einige Pokémon aufzählen, die wir als besonders toll betrachten und euch deshalb helfen wollen, sie auch zu finden. Als erstes empfehlen wir euch, Quajutsu in die Vollversion zu integrieren. Wie das geht, erfahrt ihr in einem weiteren Guide. Schaut also morgen nochmal vorbei, um mehr zu erfahren.