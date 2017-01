Pokémon Sonne und Mond - Outfits und Frisuren freischalten

Bei Pokémon Sonne und Mond könnt ihr euren Charakter personalisieren. Hierfür gibt es viele Frisuren und Outfits. Doch das, was ihr am Anfang wählen könnt, ist noch nicht alles. Wollt ihr euch andere Kleidung zulegen oder mal einen anderen Lippenstift testen? In unserem Artikel zeigen wir euch, wann ihr welche Frisuren, Outfits und anderen Schnickschnack freischalten werdet.

Neue Kleidung und neue Frisuren könnt ihr bei Pokémon Sonne und Mond kaufen. Auch eure Haarfarbe könnt ihr beim Friseur verändern. Habt ihr aber schon mal Frisuren gesehen, die ihr in keinem Salon zur Auswahl hattet? Das liegt an den Freischaltbedingungen. Eine Übersicht über alle Frisuren, ihre Farben und Outfits, seht ihr nachfolgend.

Pokémon Sonne und Mond – Outfits und Kleidung in der Übersicht

Es gibt mehrere Boutiquen, die ihr aufsuchen könnt, um neue Outfits und Kleidung zu kaufen. Unter anderem findet ihr eine in Malihe City, Konikoni City und Hauholi City. So ziemlich alle von diesen Klamotten gibt es in verschiedenen Farben, wodurch die Auswahl noch erhöht wird. Doch zu den Outfits gehören nicht nur Kleidung, sondern auch Accessoires. Folgende Items könnt ihr kaufen:

Shirts Hosen Schuhe Socken Taschen Hüte Brillen

Bedenkt dabei, dass es auch versionsexklusive Kleidung und Accessoires gibt. Auf diese Weise ist es euch nicht möglich, wirklich alle Outfits zu bekommen.

Das folgende Video zeigt euch alle Outfits für männliche und weibliche Trainer.



Alle Frisuren im Überblick

Die Menge der Frisuren hängt davon ab, ob ihr euch für einen männlichen oder für einen weiblichen Trainer entscheidet. Startet ihr das Spiel, habt ihr als junger Mann sechs Frisuren zur Auswahl. Als junge Dame könnt ihr euch zwischen 19 Frisuren entscheiden. Das liegt allerdings daran, dass einige der sieben Frisuren, die euch eigentlich zur Verfügung stehen, in verschiedenen Ausführungen zur Wahl stehen. Diese drei Varianten gibt es:

Pony zur Seite

Pony einfach

Kein Pony

In Malihe City, Konikoni City und Hauholi City gibt es Friseursalons, in denen ihr eure Haare anpassen könnt. Entscheidet ihr euch für eine neue Frisur, müsst ihr 4.000 Pokédollar investieren. Eine neue Haarfarbe kostet euch 2.000 Dollar. Wir empfehlen euch bei Bedarf beides gleichzeitig zu erledigen, denn dann gibt es einen Nachlass von 1.000 Dollar auf die komplette Veränderung. Die folgende Bilderstrecke zeigt euch alle Frisuren, die eure Trainer tragen können.



Jetzt kommt noch eine Überraschung: Spielt ihr die Hauptstory von Pokémon Sonne und Mond durch, werdet ihr für euren männlichen Charakter die Frisur „mittelkurz und gelockt“ freischalten. Habt ihr einen weiblichen Charakter gewählt, dann bekommt ihr den „Doppelzopf“ hinzu.

Haarfarben: Die Qual der Wahl

Jede der Frisuren, die das Spiel im Angebot hat, kann noch mit einer Farbe angepasst werden. Zu Beginn des Spiels habt ihr die Wahl zwischen sieben verschiedenen Haarfarben, die ihr nach Belieben aussuchen dürft. Eine weitere Überraschung erwartet euch erneut, wenn ihr die Hauptstory durchgespielt habt. Danach werdet ihr nämlich zwei weitere Haarfarben freischalten. Dazu zählen

Weiß Purpur

Besonders Purpur hat mir gut gefallen. Wie ist es bei euch? Habt ihr eine Lieblingsfrisur, -haarfarbe oder -kleidung? Wie gefallen euch die Boni am Ende der Story? Habt ihr euren Charakter gleich zum Friseur geschickt?