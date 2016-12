Pokémon Sonne und Mond - Kronkorken finden und beim Super-Spezialtraining DV maximieren

Wenn ihr bei Pokémon Sonne und Mond eure Pokémon an einem Spezialtraining teilhaben lassen wollt, dann müsst ihr Kronkorken sammeln. Mit den Silber- und Goldkronkorken bezahlt ihr im Spiel nämlich Mr. Super-Spezial, der euren Pokémon mithilfe seines Super-Spezialtrainings mehr Stärke verleiht und die DV eurer Lieblinge maximiert. In diesem Artikel verraten wir euch, wo ihr Kronkorken finden und vor allem farmen könnt.

Es ist ein einfacher Kreislauf: Wollt ihr die DV eurer Pokémon auf das Maximum steigern, dann solltet ihr es einem Super-Spezialtraining bei Mr. Super-Spezial unterziehen. Dieser Mann ist jedoch ein leidenschaftlicher Sammler von Kronkorken, die ihr in der Alola-Region finden könnt. Damit könnt ihr ihn quasi für seine Dienste bezahlen. Bei den DV handelt es sich übrigens um die „Determinant Values“, was quasi die Gene der Pokémon sind. Alles, was ihr sonst noch dazu wissen müsst, erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten.

Pokémon Sonne und Mond – Kronkorken finden und farmen

Ihr findet bei Pokémon Sonne und Mond zwei Arten von Kronkorken. Zum einen, die Silberkronkorken und zum anderen die Goldkronkorken. Letztere sind sehr selten. So bekommt ihr Silberkronkorken:

QR-Code : Scannt den QR-Code für Magearna ein, um so einen Silberkronkorken zu bekommen.

: Scannt den QR-Code für Magearna ein, um so einen Silberkronkorken zu bekommen. Matsurika besiegen : Wenn ihr den Feen-Captain Matsurika besiegt, dann bekommt ihr von ihm einen Silberkronkorken geschenkt. Ihr findet Matsurika auf der Route zum Kampfbaum auf der Insel Poni.

: Wenn ihr den Feen-Captain Matsurika besiegt, dann bekommt ihr von ihm einen Silberkronkorken geschenkt. Ihr findet Matsurika auf der Route zum Kampfbaum auf der Insel Poni. Siegesserie auf Poni : Auf der Insel Poni gibt es einen Kampfbaum. Begebt euch hierhin und erlangt eine Serie von 30 Siegen und ihr bekommt einen Silberkronkorken als Belohnung.

: Auf der Insel Poni gibt es einen Kampfbaum. Begebt euch hierhin und erlangt eine Serie von 30 Siegen und ihr bekommt einen Silberkronkorken als Belohnung. Kronkorken an der Angel : Auch beim Angeln könnt ihr Glück haben und einen der begehrten Silber- oder Goldkronkorken am Haken haben. Eine ideale Stelle hierfür ist das Stahlos-Haus im Dorf des Seevolkes. Geht in das Haus und lauft durch den Hintereingang wieder hinaus. Hier könnt ihr eure Angel auswerfen. Neben Kronkorken könnt ihr hier übrigens auch seltene Pokémon fischen.

: Auch beim Angeln könnt ihr Glück haben und einen der begehrten Silber- oder Goldkronkorken am Haken haben. Eine ideale Stelle hierfür ist das Stahlos-Haus im Dorf des Seevolkes. Geht in das Haus und lauft durch den Hintereingang wieder hinaus. Hier könnt ihr eure Angel auswerfen. Neben Kronkorken könnt ihr hier übrigens auch seltene Pokémon fischen. Festival-Plaza : Begebt euch zum Festival-Plaza und geht in das Gebäude, wo ihr einen Mann in einem roten Hemd finden solltet. Er steht hinten links und tauscht mit euch 30 gleichfarbige Stücke, wie Purpurstücke, gegen einen Silberkronkorken. Eure Pokémon können diese Stücke, bei denen es sich um spezielle Items handelt, übrigens aufspüren.

: Begebt euch zum Festival-Plaza und geht in das Gebäude, wo ihr einen Mann in einem roten Hemd finden solltet. Er steht hinten links und tauscht mit euch 30 gleichfarbige Stücke, wie Purpurstücke, gegen einen Silberkronkorken. Eure Pokémon können diese Stücke, bei denen es sich um spezielle Items handelt, übrigens aufspüren. Goldkronkorken : Die goldenen Kronkorken sind wirklich sehr selten zu finden. Doch ihr müsst dran bleiben. Ihr habt etwa die Möglichkeit, im Festival Plaza Geisterhäuser und Lotterien zu bauen, in denen ihr regelmäßig Items abholen könnt. Darunter kann sich auch mit ein wenig Glück ein Silber- oder eben sogar ein Goldkronkorken befinden.

: Die goldenen Kronkorken sind wirklich sehr selten zu finden. Doch ihr müsst dran bleiben. Ihr habt etwa die Möglichkeit, im Festival Plaza Geisterhäuser und Lotterien zu bauen, in denen ihr regelmäßig Items abholen könnt. Darunter kann sich auch mit ein wenig Glück ein Silber- oder eben sogar ein Goldkronkorken befinden. Nintendo-Events: Achtet zusätzlich darauf, ob Nintendo ein spezielles Event für Pokémon Sonne und Mond plant, so wie es bei dem QR-Code für Magearna war. Auch hier könnt ihr Kronkorken finden bzw. erhalten. In Japan konnten die Spieler übrigens einen Seriencode für einen Goldkronkorken abstauben, wenn sie das offizielle Lösungsbuch gekauft haben. Vielleicht wird es ein solches Special auch in Deutschland geben?

Super-Spezialtraining – Was sind DV und wie erhöhe ich sie?

Wie bereits erwähnt, sind die DV mit Genen vergleichbar. Vor Pokémon Sonne und Mond konnten diese Werte allerdings noch nicht beeinflusst werden. Jetzt ist das anders, denn ihr könnt die DVs perfektionieren, indem ihr eure Pokémon beim Super-Spezialtraining pusht. Die DV beeinflussen die Statuswerte eurer Pokémon, wobei der DV-Wert zwischen 0 und maximal 31 variieren kann. Folgende Statuswerte sind davon betroffen:

Kampfpunkte

Angriffspunkte

Verteidigungspunkte

Spezial-Angriff

Spezial-Verteidigung

Initiative

Neben diesen für den Kampf entscheidenden Werten, beeinflussen die DV aber auch die Persönlichkeit eures Pokémon. Gerade bei Online-Kämpfen sind die DV eurer Pokémon interessant, da sich hier entscheidet, wer das stärkere Team besitzt.

Man kann die DV-Werte übrigens auch samt Formel errechnen, doch das ist ziemlich mühselig und kompliziert. Merkt euch einfach, je näher eure einzelnen DV-Werte der Zahl 31 kommen, desto besser ist euer Pokémon. Da es 6 Attribute gibt, könnt ihr also in der Summe einen Maximalwert von 186 erreichen.

Nun kommt das Super-Spezialtraining von Mr. Super-Spezial ins Spiel, durch welches ihr die Statuswerte eures Pokémon stark erhöhen und sogar maximieren könnt. Dafür muss euer Pokémon allerdings bereits Level 100 erreicht haben.

Die Kronkorken sind der Schlüssel dazu. Habt ihr genug von ihnen gesammelt, dann könnt ihr Mr. Super-Spezial im Einkaufszentrum von Hauholi City aufsuchen, wo er einen Laden besitzt. Mit einem Silberkronkorken könnt ihr dann einen der oben aufgezählten Statuswerte steigern. Habt ihr aber sogar einen Goldkronkorken, dann könnt ihr gleich alle 6 Attribute erhöhen und nach dem Super-Spezialtraining ein super starkes Pokémon mit nach Hause nehmen.

Beachtet aber, dass diese erhöhten Werte nicht bei der Zucht von Pokémon weitervererbt werden können. Grund dafür ist, dass eigentlich die DV gar nicht wirklich erhöht, sondern lediglich die Statuswerte so angepasst werden, als wäre ihr dazugehöriger DV auf dem Maximum.

Kronkorken, DV und Super-Spezialtraining? Das klingt alles ein wenig knifflig. Seht ihr da noch durch? Fakt ist, dass ihr euer Pokémon sehr stark machen und seine Werte für den Kampf maximieren könnt, wenn ihr es zum Super-Spezialtraining bringt – Was wollt ihr mehr? Habt ihr noch einen heißen Tipp, wo ihr Kronkorken herbekommt? Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar!