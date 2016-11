Pokémon Sonne und Mond - Evolutionssteine finden und Evolutionen auslösen

Wasserstein

Geht vom Pokémon-Center aus in Richtung Süden. So gelangt ihr auf Route 8. Lauft leicht nach links, bis zum kleinen See. Er wird euch auf der Karte angezeigt. Schnappt euch Lapras (PokéMobil) und schwimmt über den See nach Westen. Holt den Wasserstein vom Boden des Sees hoch.

•Quaputzi wird zu Quappo

•Muschas wird zu Austos

•Sterndu wird zu Starmie

•Evoli wird zu Aquana

•Lombrero wird zu Kappalores

•Sodamak wird zu Sodachita