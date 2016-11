Pokémon Sonne & Mond - Entwicklungen: Besonderheiten beim Entwickeln eurer Pokémon

Wie schon in den vorherigen Teilen, so ist auch bei Pokémon Sonne & Mond eines der wichtigsten Ziele die Entwicklung eurer Pokémon. Diese ist nicht nur allein vom jeweiligen Level eures Taschenmonsters abhängig. So gibt es bei den besonderen Pokémon bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit sie sich entwickeln. Was ist über die Evolution wissen solltet und welche Besonderheiten bei den speziellen Pokémon gegeben sein müssen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Bei den Alola-Formen der Pokémon aus der 1. Generation handelt es sich um besondere Taschenmonster. Sie ähneln zwar schon bekannten Wesen, aber unterscheiden sich doch in einigen Eigenschaften. Wollt ihr ein Pokémon in der Alola-Form haben, dann müsst ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit sich ein normales Pokémon in ein solches besonderes entwickeln kann. Hier gibt es nämlich einige Ausnahmefälle.

Pokémon Sonne und Mond – Entwicklungen und Evolution: Das müsst ihr wissen

Im Grunde durchlauft ihr in Sachen „Pokémon entwickeln“ die gleiche Prozedur wie immer: Ihr müsst eure Taschenmonster trainieren, sodass sie im Level steigen und sich dann entwickeln können. Die Pokémon der 7. Generation vollziehen ihre Evolution eigentlich alle auf dem selben Level:

1. Stufe der Entwicklung: Bei Level 17

2. Stufe der Entwicklung: Bei Level 34

Auch euer Starter-Pokémon wird sich also ab diesen Leveln entwickeln. Es gibt aber auch einige spezielle Fälle, wie etwa die sogenannte Zuwendungsentwicklung. Zu einigen Pokémon müsst ihr nämlich eine Freundschaft aufbauen und Zuneigungs-Punkte sammeln, damit sie sich für euch in die Entwicklung stürzen. Wie ihr schnell, viele Zuneigungs-Punkte sammelt und welche Pokémon das betrifft, erfahrt ihr in einem eigenen Guide.

Pokémon Sonne und Mond – Besonderheiten und Voraussetzungen für Evolutionen

Und dann gibt es noch die Alola-Formen. Ihr könnt diese Pokémon in der Alola-Form zwar auch in der freien Wildbahn finden und fangen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, sie per Entwicklung zu erhalten. Jedoch müsst ihr dafür besondere Voraussetzungen erfüllen. Dabei sind einige Entwicklungen zum Beispiel von einem speziellen Item abhängig, wie etwa von einem Elementar-Stein. Oder aber, ihr müsst euch an einem bestimmten Ort befinden und das zu einer bestimmten Zeit. Welche Besonderheiten ihr nun für welche Endentwicklung erfüllen müsst, erfahrt ihr in der nachfolgenden Tabelle.