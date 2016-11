Pokémon Sonne & Mond - Das beste Team einfach zusammenstellen

Pokémon Sonne & Mond verfügt über ein riesiges Pokédex und falls euch mal der Überblick flöten geht, wollen wir euch dabei helfen, das beste Team zusammenzustellen. Dabei müsst ihr so viel beachten, dass ihr schon fast mehr Zeit hineininvestiert als in das Spiel an sich. Wir zeigen euch einen Trick, mit dem ihr das beste Team bei Pokémon Sonne & Mond schnell ermitteln werdet.

Sicherlich habt ihr bereits eure Lieblingstaschenmonster, mit denen ihr kämpft. Nicht in jedem Kampf stellen sie aber das beste Team dar. Gelangt ihr mal an einen Gegner, der euch einfach nicht gewinnen lässt, dann probiert doch andere Pokémon aus, die es mit ihm eher aufnehmen können. Nachfolgend verraten wir euch, wie ihr schnell mal zwischendurch das beste Team für jede Situation in Pokémon Sonne und Mond erstellen werdet.

Pokémon Sonne und Mond – Das beste Team generieren

Viele gute Tools kommen direkt aus der Feder von Spielern und so auch der Team Planner für Pokémon Sonne und Mond. Folgt dem Link zu der liebevoll erstellten Seite. Dort habt ihr die Möglichkeit, euch das beste Team zusammenzustellen. Insgesamt könnt ihr sechs Arten von Filtern bestimmen:

Insel (Fundort) Generation Typ Version (Sonne, Mond oder beides) Resistenz Evolution

Um die letzten drei Filter aufzurufen, müsst ihr ganz rechts in der Filter-Leiste auf das „Plus“ klicken (siehe Bild). Hier könnt ihr dann bestimmen, welche Pokémon überhaupt für euer Team infrage kommen. Momentan sind noch nicht alle Taschenmonster auf der Seite integriert. Die kreativen Köpfe arbeiten aber bereits an einer Ergänzung, die hoffentlich pünktlich zum Release veröffentlicht wird.

Das beste Team für alle Editionen

Wir können uns vorstellen, dass dieses Tool auch gut für andere Editionen funktionieren wird, sobald die restlichen Pokémon ergänzt wurden. Ihr braucht dann lediglich bei den Filtern die Taschenmonstergruppen zu wählen, welche es in eurer Edition gibt und könnt für diese dann auch das beste Team erstellen. Probiert es aus. Wir hatten lange Spaß daran, mit dem Tool einfach etwas zu spielen.