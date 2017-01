Pokémon Sonne und Mond - Battle Royale: So gewinnt ihr im Multiplayer

Pokémon Sonne und Mond hat mit Battle Royale einen neuen Multiplayer ins Pokémon-Universum gebracht. Es handelt sich dabei um ein komplett neues Kampfformat, das wir euch nachfolgend vorstellen wollen. Wir erklären euch die Regeln von Battle Royale und geben euch ein paar Tipps, damit ihr aus dem Mehrspieler-Modus siegreich hervortretet.

Pokémon Sonne & Mond - Kleidung und Outfits im Überblick 7 weitere Videos

Bei Battle Royale treten vier Kämpfer im Multiplayer gegeneinander an, also zwei mehr, als ihr es aus früheren Versionen kennt. Damit bringt Pokémon Sonne und Mond noch mehr Spannung in die Arena-Kämpfe. Die Regeln sind eigentlich recht einfach. Wir erklären sie in Kurzform und geben euch anschließend einige Tipps, die euch bei Battle Royale helfen werden.

Übrigens: Ihr könnt bei Pokémon Sonne und Mond Battle Royale nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Singleplayer spielen.

Pokémon Sonne und Mond – Battle Royale: So funktioniert der Multiplayer

Battle Royale funktioniert recht einfach. Vier Trainer treten im Kampf gegeneinander an, wobei jeder Trainer ein Pokémon aussucht, das in den Kampf ziehen darf. Insgesamt nehmt ihr in den Kampf drei Taschenmonster mit und erst wenn sie alle kampfunfähig sind, habt ihr das Battle Royale verloren. Die Veranstaltung endet dann auch und gewonnen hat der Spieler, der in dieser Multiplayer-Session die meisten Pokémon besiegt und die wenigsten verloren hat.

Battle Royale: So steigen eure Chancen auf den Sieg

Damit ihr bei Battle Royale die Bühne als Sieger verlasst, haben wir für euch einige Tipps zusammengetragen. Eigentlich werden Fans der Reihe weniger Probleme mit dem Multiplayer haben. Dennoch können einige gute Hinweise, nicht nur den Einsteigern helfen. Habt ihr weitere Ideen, wie man Battle Royale perfekt bestehen könnte, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.