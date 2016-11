Mit Pokémon Sonne & Mond wird zugleich auch die 7. Generation von Pokémon eingeläutet. Diese erweitern den Pokédex auf insgesamt 802 Pokémon. Somit erwarten euch einige neue Taschenmonster, die ihr in dem Urlaubsparadies auf den Alola-Inseln finden könnt. Schaut euch in diesem Artikel alle neuen Pokémon im Alola-Pokédex an und erfahrt mehr über ihren Typ und welche Werte sie haben.

Pokémon Sonne & Mond - Lernt Team Skull kennen 3 weitere Videos

Natürlich findet ihr neben den neuen Pokémon auch zahlreiche alte Taschenmonster in Pokémon Sonne & Mond. Zusätzlich gibt es auch noch die Alola-Formen von Pokémon der 1. Generation. Um was für Pokémon es sich hierbei handelt, erfahrt ihr in einem eigenen Guide. Unser Artikel konzentriert sich übrigens lediglich auf die neuen Pokémon, die ihr in der Alola-Region fangen könnt.

Pokémon Sonne und Mond - Alola-Pokédex: Alle neuen Pokémon der 7. Generation Infos zum Spiel Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/16 Bild 16/31 1/1 Auch Pikachu werdet ihr natürlich bei Pokémon Sonne und Mond wiedersehen sowie 80 ganz tolle, neue Pokémon. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Pokémon Sonne & Mond - Alle neuen Pokémon im Überblick

Der Pokédex wird endlich wieder erweitert: Beginnend mit der Nummer 722 und endend mit der Nummer 802 kommen 80 neue Pokémon hinzu. Auch die Starter-Pokémon gehören zu den neuen Taschenmonstern. Überdies gibt es auch wieder Legendäre Pokémon zu fangen. Es wird aber noch weitere besondere Pokémon geben, die sogenannten Schutzpatron-Pokémon.

Zudem werden die Entwicklungen zum Teil unterschiedlich sein. Es wird also in der Sonne-Edition einige wenige andere Taschenmonster geben, als in der Mond-Edition. Doch das sollte für geübte Trainer nichts Neues sein.

Zu den legendären Pokémon zählen:

Solgaleo

Lunala

Magearba

Und zu den Schutzpatron-Pokémon gehören:

Kapu-Riki (Insel: Mele-Mele)

Kapu-Fala (Insel: Akala)

Kapu-Toro (Insel: Ula-Ula)

Kapu-Kime (Insel: Poni)

Diese besonderen Taschenmonster wachen über bestimmte Gebiete in der Alola-Region. Es sind sozusagen die Schutzpatrone der Inseln des Alola-Gebiets.

Pokémon Sonne und Mond - Alola-Pokédex mit allen neuen Pokémon und ihren Werten

Die folgende Tabelle listet euch alle neuen Pokémon der 7. Generation auf und verrät euch darüber hinaus die Typen sowie

die Kraftpunkte → KP

→ KP die Angriffspunkte → ANG und die Punkte für die Spezial-Angriffe → SP ANG

→ ANG und die Punkte für die → SP ANG die Verteidigungs-Punkte → VERT und die Punkte für die Spezial-Verteidigung → SP VERT sowie

→ VERT und die Punkte für die → SP VERT sowie die Punkte für die Kategorie Initiative → INT



Nummer



Pokémon



Typen



KP



ANG / SP ANG



VERT / SP VERT



INT



#722



Bauz



Pflanze / Flug



68



55 / 50



55 / 50



42



#723



Arboretoss



Pflanze / Flug



78



75 / 70



75 / 70



52



#724



Silvarro



Pflanze / Geist



78



107 / 100



75 / 100



70



#725



Flamiau



Feuer



45



65 / 60



40 / 40



70



#726



Miezunder



Feuer



65



85 / 80



50 / 50



90



#727



Fuegro



Feuer / Unlicht



95



115 / 80



90 / 90



60



#728



Robball



Wasser



50



54 / 66



54 / 56



40



#729



Marikeck



Wasser



60



69 / 91



69 / 81



50



#730



Primarene



Wasser / Fee



80



74 / 126



74 / 116



60



#731



Peppeck



Normal / Flug



35



75 / 30



30 / 30



65



#732



Trompeck



Normal / Flug



55



85 / 40



50 / 50



75



#733



Tukanon



Normal / Flug



80



120 / 75



75 / 75



60



#734



Mangunior



Normal



48



70 / 30



30 / 30



45



#735



Manguspektor



Normal



88



110 / 55



60 / 60



45



#736



Mabula



Käfer



47



62 / 55



45 / 45



46



#737



Akkup



Käfer / Elektro



57



82 / 55



95 / 75



36



#738



Donarion



Käfer / Elektro



77



70 / 145



90 / 75



43



#739



Krabbox



Kampf



47



82 / 42



57 / 47



63



#740



Krawell



Kampf / Eis



97



132 / 62



77 / 67



43



#741



Choreogel



Feuer, Elektro, Psycho, Geist / Flug



75



70 / 98



70 / 70



93



#742



Wommel



Käfer / Fee



40



45 / 55



40 / 40



84



#743



Bandelby



Käfer / Fee



60



55 / 95



60 / 70



124



#744



Wuffels



Gestein



45



65 / 30



40 / 40



60



#745



Wolwerock



Gestein



75



115 / 55



65 / 65



112



#746



Lusardin



Wasser



45



20 / 25



20 / 25



40



#747



Garstella



Gift / Wasser



50



53 / 43



62 / 52



45



#748



Aggrostella



Gift / Wasser



50



63 / 53



152 / 142



35



#749



Pampuli



Boden



70



100 / 45



70 / 55



45



#750



Pampross



Boden



100



125 / 55



100 / 85



35



#751



Araqua



Wasser / Käfer



38



40 / 40



52 / 72



27



#752



Aranestro



Wasser / Käfer



68



70 / 50



92 / 132



42



#753



Imantis



Pflanze



40



55 / 50



35 / 35



35



#754



Mantidea



Pflanze



70



105 / 80



90 / 90



45



#755



Bubungus



Pflanze / Fee



40



35 / 65



55 / 75



15



#756



Lamellux



Pflanze / Fee



60



45 / 90



80 / 100



30



#757



Molunk



Gift / Feuer



48



44 / 71



40 / 40



77



#758



Amfira



Gift / Feuer



68



64 / 111



60 / 60



117



#759



Velursi



Normal / Kampf



70



75 / 45



50 / 50



50



#760



Kosturso



Normal / Kampf



120



125 / 55



80 / 60



60



#761



Frubberl



Pflanze



42



30 / 30



38 / 38



32



#762



Frubaila



Pflanze



52



40 / 40



48 / 48



62



#763



Fruyal



Pflanze



72



120 / 50



98 / 98



72



#764



Curelei



Fee



51



52 / 82



90 / 110



100



#765



Kommandutan



Normal / Psycho



90



60 / 90



80 / 110



60



#766



Quartermak



Kampf



100



120 / 40



90 / 60



80



#767



Reißlaus



Käfer / Wasser



25



35 / 20



40 / 30



80



#768



Tectass



Käfer / Wasser



75



125 / 60



140 / 90



40



#769



Sankabuh



Geist / Boden



55



55 / 70



80 / 45



15



#770



Colossand



Geist / Boden



85



75 / 100



110 / 75



35



#771



Gufa



Wasser



55



60 / 30



130 / 130



5



#772



Typ: Null



Normal



95



95 / 95



95 / 95



59



#773



Amigento



Normal



95



95 / 95



95 / 95



95



#774



Meteno



Gestein / Flug



60



60 / 60



100 / 100



60



#775



Koalelu



Normal



65



115 / 75



65 / 95



65



#776



Turtunator



Feuer / Drache



60



78 / 91



135 / 85



36



#777



Togedemaru



Elektro / Stahl



65



98 / 40



63 / 73



96



#778



Mimigma



Geist / Fee



55



90 / 50



80 / 105



96



#779



Knirfish



Wasser / Psycho



68



105 / 70



70 / 70



92



#780



Sen-Long



Normal / Drache



78



60 / 135



85 / 91



36



#781



Moruda



Geist / Pflanze



70



131 / 86



100 / 90



40



#782



Miniras



Drache



45



55 / 45



65 / 45



45



#783



Mediras



Drache / Kampf



55



75 / 65



90 / 70



65



#784



Grandiras



Drache / Kampf



75



110 / 100



125 / 105



85



#785



Kapu-Riki



Elektro / Fee



70



115 / 95



85 / 75



130



#786



Kapu-Fala



Psycho / Fee



70



85 / 130



75 / 115



95



#787



Kapu-Toro



Pflanze / Fee



70



130 / 85



115 / 95



75



#788



Kapu-Kime



Wasser / Fee



70



75 / 95



115 / 130



85



#789



Kosmog



Psycho



43



29 / 29



31 / 31



37



#790



Cosmovum



Psycho



43



29 / 29



131 / 131



37



#791



Solgaleo



Psycho / Stahl



137



137 / 113



107 / 89



97



#792



Lunala



Psycho / Geist



137



113 / 137



89 / 107



97



#793



Anego



Gestein / Gift



109



53 / 127



47 / 131



103



#794



Masskito



Käfer / Kampf



107



139 / 53



139 / 53



79



#795



Schabelle



Käfer / Kampf



71



137 / 137



37 / 37



151



#796



Voltriant



Elektro



83



89 / 173



71 / 71



83



#797



Kaguron



Stahl / Flug



97



101 / 107



103 / 101



61



#798



Katagami



Pflanze / Stahl



59



181 / 59



131 / 31



109



#799



Schlingking



Unlicht / Drache



223



101 / 97



53 / 53



43



#800



Necrozma



Psycho



97



107 / 127



101 / 89



79



#801



Magearna



Stahl / Fee



80



95 / 130



115 / 115



65



#802



Marshadow (eng.)



Kampf / Geist



90



125 / 90



80 / 90



125



Schaut euch in unserer Bilderstrecke alle neuen Pokémon der 7. Generation an. Gefallen sie euch?