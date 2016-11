Pokémon Sonne und Mond - Insel-Prüfungen: Alle Herrscher und Könige besiegen

Eine der Neuerungen von Pokémon Sonne und Mond sind die Inselprüfungen. Eine Arena im klassischen Sinne findet ihr nicht mehr. Wir verraten euch alles, was ihr über diese Prüfungen wissen müsst und welche Herausforderungen euch dabei erwarten. Gemeinsam werden wir alle Inselprüfungen lösen.

Die Prüfungen auf den Inseln drehen sich natürlich hauptsächlich um Kämpfe, weshalb wir euch auch auf diese vorbereiten werden. Wir verraten euch die Schwächen der Herrscher-Pokémon und der Inselkönige und -königinnen, sodass ihr für jedes dieser Monster das beste Team zusammenstellen könnt. Doch zunächst, wollen wir euch einleitend die Inselprüfungen bei Pokémon Sonne & Mond erklären.

Pokémon Sonne und Mond – Was sind Inselprüfungen?

Die Prüfungen sind kleine Aufgaben, welche ihr von den Captains auf den jeweiligen Inseln bekommt. Der Ablauf ist immer gleich: Die Captains stellen euch sieben Prüfungen und am Ende müsst ihr immer gegen Herrscher-Pokémon kämpfen. Nicht jede Insel enthält die gleiche Anzahl an Captains und Prüfungen. Schließt alle Inselprüfungen ab und gelangt so zum Inselkönig oder zur Inselkönigin, die vom Schutzpatron-Pokémon ernannt werden. Habt ihr alle Prüfungen, auf allen Inseln bestanden und alle Herrscher-Pokémon besiegt, erwartet euch noch die letzte Prüfung. Hier müsst ihr euch noch einem abschließenden Herrscher stellen.

Alle Prüfungen auf der Insel Mele-Mele

Der Captain auf der Insel Mele-Mele ist Elima. Zunächst werdet ihr im Rahmen der Prüfungen Löcher in der Höhle untersuchen müssen. Bereitet euch hier auf Rattfratze in Alola-Form vor und auf einige Mitglieder des Skull-Teams. Geht anschließend zum Podest und sammelt den Z-Kristall ein. Ihr werdet vorher von dem Herrscher-Pokémon Rattikarl überrascht, der lauter Rattfratze zu Hilfe ruft. Was ihr über den Herrscher wissen müsst:

Typ : Unlicht und Normal

: Unlicht und Normal Resistenzen : Geist und Psycho

: Geist und Psycho Schwächen: Kampf, Käfer und Fee

Habt ihr Robball als Starter-Pokémon gewählt und ihn zu Primarene entwickelt, dann habt ihr schon mal den Typ Fee im Angriff. Alternativ könnt ihr euch bei der Trainerin im Pokémon Center vor der Höhle Machollo holen. Im Austausch dafür verlangt sie Habitak. Der Inselkönig von Mele-Mele ist Hala. Die folgende Tabelle zeigt euch, mit welchen Monstern er euch angreifen wird und welche Schwächen und Resistenzen sie haben.

Pokémon/Typ Resistenzen Schwächen Krabbox/Kampf Käfer, Gestein und Unlicht Flug, Psycho und Fee Menki/Kampf Käfer, Gestein und Unlicht Flug, Psycho und Fee Makuhita/Kampf Käfer, Gestein und Unlicht Flug, Psycho und Fee

Alle Prüfungen auf der Insel Akala

Auf der Insel Akala erwarten euch insgesamt 3 Captains, die euch mit Prüfungen versorgen. Für Tracy müsst ihr auf einem Lapras bestimmte Stellen im Wasser untersuchen. Dadurch geratet ihr in Kämpfe gegen Lusardin. Diese bilden einen Schwarm und daraus den Herrscher-Lusardin. Das solltet ihr über den Herrscher wissen:

Typ : Wasser

: Wasser Resistenzen : Feuer, Wasser, Eis und Stahl

: Feuer, Wasser, Eis und Stahl Schwächen: Pflanze und Elektro

Da Lusardin ein Wasser-Monster ist, bietet sich Bauz als Gegner an. Habt ihr euch am Anfang für dieses Taschenmonster entschieden, werdet ihr hier gut fahren.

Kiawe, der nächste Captain, wird von euch erwarten, dass ihr euch den Tanz seiner Alola-Knoggas anschaut. Passt genau auf, denn hier müsst ihr erraten, was sich beim zweiten Tanz ändert. Habt ihr einmal richtig geraten, müsst ihr gegen ein Knogga antreten (Schwächen: Wasser, Boden, Gestein, Geist, Unlicht). Danach geht das fröhliche Raten weiter und habt ihr es wieder richtig gemacht, kämpft ihr gegen einen Wanderer und Magmar (Schwächen: Wasser, Boden und Gestein). Die dritte Runde endet mit einem Kampf gegen Herrscher-Amfira.

Typ : Feuer und Gift

: Feuer und Gift Resistenzen : Pflanze

: Pflanze Schwächen: Boden, Wasser, Psycho und Gestein

Mit Maho begegnet ihr dem letzten Captain auf der Insel Akala. Diese Prüfungen werden etwas anstrengend zum Schluss also seid tapfer. Besorgt die vier Zutaten für sein Spezialgericht, mit dem ihr dann den Herrscher-Mantidea anlocken könnt. Das solltet ihr für den Kampf wissen:

Typ : Pflanze

: Pflanze Resistenzen : Elektro und Gestein

: Elektro und Gestein Schwächen: Feuer, Eis, Gift und Käfer

Dieser Kampf könnte etwas anstrengend sein, da Mantidea sich leicht heilen und zudem einige Verbündete rufen kann. Habt ihr sie und alle anderen Herrscher auf Akala besiegt, könnt ihr euch der Inselkönigin Mayla stellen. Sie beschwört folgende Monster:

Pokémon/Typ Resistenzen Schwächen Nasgnet/Gestein Normal, Feuer, Gift und Flug Pflanze, Wasser, Kampf, Boden und Stahl Sedimantur/Gestein Normal, Feuer, Gift und Flug Pflanze, Wasser, Kampf, Boden und Stahl Wolverock/Gestein Normal, Feuer, Gift und Flug Pflanze, Wasser, Kampf, Boden und Stahl

Alle Prüfungen auf der Insel Ula-Ula

Auf der Insel Ula-Ula müsst ihr euch den Prüfungen von zwei Captains stellen. Chrys wird von euch fordern, dass ihr ein Sound-Quiz abschließt. Habt ihr eine Antwort richtig gewählt, müsst ihr gegen ein Pokémon kämpfen. Hier die richtigen Antworten:

Pokémon Center Rotom-Pokédex Akkup Herrscher-Pokémon

Ist es euch gelungen, müsst ihr euch Herrscher-Donarion stellen. Alles was ihr über ihn wissen müsst, entnehmt ihr der folgenden Liste:

Typ : Käfer und Elektro

: Käfer und Elektro Resistenzen : Boden

: Boden Schwächen: Feuer und Gestein

Lola ist der zweite Captain in der Reihe und wird euch auf der Insel Ula-Ula ebenfalls ihren Prüfungen stellen. Mit einem Pokémon-Sucher begebt ihr euch auf die Suche nach Geist-Pokémon, die ihr dann anschließend besiegen müsst. Nach diesen Strapazen müsst ihr euch Herrscher-Mimigma stellen. Das solltet ihr wissen:

Typ : Geist und Fee

: Geist und Fee Resistenzen : Norma, Kampf und Drache

: Norma, Kampf und Drache Schwächen: Geist und Stahl

Habt ihr diese Inselprüfungen gemeistert, dann gibt es ein Treffen mit dem Inselkönig Yasu. Damit ihr wisst, auf was ihr euch da vorbereiten müsst, werft einen Blick in die folgende Tabelle. Diese Taschenmonster wird er zu Hilfe rufen:

Pokémon/Typ Resistenzen Schwächen Zobiris/Unlicht und Geist Normal, Kampf, Psycho und Gift Fee Rokkaiman/Unlicht und Boden Elektro, Psycho, Gift, Gestein, Geist und Unlicht Pflanze, Wasser, Eis, Kampf, Käfer und Fee Alola Snobilikat/Unlicht Psycho, Geist und Unlicht Kampf, Käfer und Fee

Alle Prüfungen auf der Insel Poni

Ja, das ist eigentlich zu viel gesagt, denn hier hat der Captain für euch keine großartigen Prüfungen. Matsurika wird sich mit euch ganz nett unterhalten und ihr kommt dann bei dem letzten Herrscher-Pokémon. Das ist dann auch eure letzte Prüfung. Über Herrscher-Grandiras müsst ihr folgendes wissen:

Typ : Drache und Kampf

: Drache und Kampf Resistenzen : Normal, Gestein, Pflanze, Feuer, Wasser und Elektro

: Normal, Gestein, Pflanze, Feuer, Wasser und Elektro Schwächen: Fee, Eis, Flug, Psycho und Drache

Die Inselkönigin von Poni ist Hapu’u und auch ihr werdet ihr euch stellen müssen. Schaut in die Tabelle, um auf den Kampf gut vorbereitet zu sein.