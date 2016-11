Pokémon Sonne & Mond - Alle Alola-Formen, Typen und Fundorte

Bei Pokémon Sonne & Mond handelt es sich um zwei Spiele der Hauptreihe und damit geht für Fans und Trainer auch die Jagd nach den kleinen Taschenmonstern wieder los. Damit wird mittlerweile nun schon die 7. Generation von Pokémon eingeleitet. Es gibt so einige Neuerungen und euer Weg führt euch in die Alola-Region, wo ihr auf die dort beheimateten Alola-Pokémon trefft. Was das für Taschenmonster sind, was für Typen es gibt und wo ihr sie finden könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Auch nach 20 Jahren werden Pokémon-Spiele nicht langweilig. Das hat uns vor allem das AR-Spiel Pokémon Go gezeigt, dass im Sommer 2016 einen Mega-Hype auslöste. 1996 waren es Pokémon Rot/Grün und Blau, mit denen wir uns die Zeit vertrieben und mittlerweile spielen vielleicht sogar die eigenen Kinder das Rollenspiel von Nintendo. Pokémon Sonne und Mond wird dem 20. Jubiläum der Serie definitiv gerecht. Es ist noch detailreicher, bunter und mit tollen 3D-Animierungen ausgestaltet.

Pokémon Sonne und Mond – Warum Alola-Formen?

Bei Pokémon Sonne und Mond wird es eine komplett neue Region geben, nämlich die Alola-Region. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt alle an das sonnige Hawaii denken. Auch hier ist es warm und tropisch.

Die Alola-Region besteht aus 5 verschiedenen Inseln, auf denen ihr auch Pokémon findet, die ihr definitiv aus der 1. Generation kennen müsstet. Dennoch sehen die Taschenmonster etwas verändert aus. Das liegt daran, dass sie die Alola-Form angenommen haben. Diese neue Form könnt ihr wie immer eurem Pokédex hinzufügen.

Die betroffenen Pokémon haben sich dem charakteristischen Klima der Alola-Region angepasst und daher diese neue Form entwickelt. Dennoch unterscheiden sie sich von den Artgenossen, die hier angesiedelt und entstanden sind.

Pokémon mit der Alola-Form sehen optisch ein wenig anders aus, als die normalen und zugleich klassischen Pokémon der 1. Generation. Darüber hinaus sind auch ihre Werte, die Attacken und ihr Typ verändert. Ebenso unterscheidet sich die Lebensweise dieser Pokémon von ihren originalen.

Außerdem soll es Unterschiede zwischen den beiden Editionen geben. Nicht nur, dass sie sich zeitlich voneinander unterscheiden und zeitversetzt (12 Stunden) spielen, auch die Alola-Formen sind verschieden.

Pokémon Sonne und Mond – Alle Alola-Formen im Überblick

In der nachfolgenden Tabelle gibt euch einen Überblick zu den bisher 15 bekannten Alola-Formen. Hierbei handelt es sich bisher lediglich um Formen von Pokémon der 1. Generation. Es ist bisher unbekannt, ob es auch Alola-Formen von Taschenmonstern der anderen 5 Generationen gibt. Lassen wir uns überraschen.

Weiterhin verraten wir euch schon den Typ des jeweiligen Pokémon. Sobald es mehr Informationen gibt, werden wir euch überdies auch die Fundorte hier notieren.