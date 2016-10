0 0

Der Release von Pokémon Sonne und Mond rückt immer näher. Deshalb häufen sich nun auch die Trailer zum Spiel, in denen die putzigen Kreaturen vorgestellt werden. Am Ende der News zeigen wir euch den aktuellen Clip, in dem gleich acht Pokémon ihren ersten Auftritt feiern dürfen.

Weiter unten führen wir euch zudem deren deutsche Namen und ihren Typ auf. Dabei sind auch einige bekannte Gesichter vertreten. So wird das Pokémon Sleimok auf der tropischen Insel von einer dunklen Masse zum Regenbogenschleim. Und auch Sleima wird es in einer veränderten Form in Pokémon Sonne und Mond geben. Der neue Teil der beliebten Pokémon-Reihe erscheint am 23. November für alle 3DS-Geräte.

Die neuen Pokémon und ihr Typ

Amigento - Typ Normal

Mediras - Typ Drache und Kampf

Grandiras - Typ Drache und Kampf

Frubaila - Typ Pflanze

Fruyal - Typ Pflanze

Bandelby - Typ Käfer und Pflanze

Alola-Sleima - Typ Gift und Unlicht

Alola Sleimok - Typ Gift und Unlicht

Aktuellstes Video zu Pokémon Sonne & Mond

