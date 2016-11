1 0

Pokémon Go hat ein neues Update bekommen. Während dieses einige Features, wie ein wöchentliches Event, in das Spiel einfügt, haben einige User wichtige Infos im Code gefunden. Demnach könnten schon bald 100 neue Pokémon ins Spiel gebracht werden.

Denn im Source Code von Pokémon Go lassen sich laut Business Insider schon jetzt die 100 Pokémon der zweiten Generation finden. Diese umfassen alle Kreaturen aus Pokémon Gold und Silber inklusive der Starter-Pokémon Feurigel, Endivie und Karnimani sowie deren Evolutionen. Doch bislang gibt es noch keinen genauen Termin für den Release der Pokémon. Bislang schlummern sie nur im Code von Pokémon Go und warten darauf, die 151 Kreaturen der ersten Generation zu ergänzen.

Der Hype um Pokémon Go

Während die Handy-App vor allem in den ersten Wochen und Monaten einen extremen Hype bei den Spielern ausgelöst hat, ebbt das Ganze mittlerweile wieder ab. Aus diesem Grund erscheinen auch in letzter Zeit mehr Events und tägliche Quests zu Pokémon Go. Die Entwickler von Niantic wollen den Spielern einen Grund bieten, wieder voll einzusteigen. Und die zweite Generation wäre ein perfekter Anlass dafür.



