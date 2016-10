2 0

Die Entwickler von Pokémon Go haben bekannt gegeben, dass es schon bald ein Update für die beliebte App geben soll. Dieses bringt dann den sogenannten Catch-Boost mit sich und erhöht die Chance, bestimmte, seltene Pokémon zu fangen, wenn ihr entsprechende Medaillen gesammelt habt.

Aktuell haben die Medaillen von Pokémon Go noch keine größere Bedeutung. Sie werden euch nur verliehen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Pokémon einer Gattung (beispielsweise Wasser, Normal oder Käfer) fangt oder eine ganze Strecke zu Fuß zurücklegt. Doch diese Medaillen werden euch künftig Boni bringen. Habt ihr eine Käfer-Medaille, wird so etwa die Chance erhöht, ein seltenes Käfer-Pokémon zu ergattern.

Kein Release-Termin für den Pokémon-Boost

Bislang haben die Entwickler bei Niantic nur bekannt gegeben, dass dieses Update in Entwicklung ist. Noch gibt es keinen offiziellen Release-Termin, jedoch soll der Patch schon "sehr bald" erscheinen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es soweit ist.



