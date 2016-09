2 0

Der australische Shop EB Games bietet aktuell - wie viele andere Läden - die Pokémon Go Plus an. Eine Gadget für euer Handgelenk, mit dem ihr extrem einfach auf die Jagd nach neuen Pokémon gehen könnt. Normalerweise ist das Accessoire vergleichsweise bezahlbar. Allerdings nicht bei EB Games in Australien.

Denn der australische Games-Shop bietet die Pokémon Go Plus für Sage und Schreibe 9.999 Dollar an. Einige User haben den Beweis dafür bei Twitter und auf anderen Seiten gepostet. Demnach hängt dieser Preis nicht nur im Laden selbst, sondern auch im Online-Shop des Händlers aus.

Alles nur ein Scherz?

Aktuell hoffen die Käufer, dass es sich dabei nur um einen Scherz handelt und die Kreditkarten nicht über den vollen Betrag belastet werden. Normalerweise kostet Pokémon Go Plus etwa (hierzulande) 70 Euro. EB Games ist offenbar dafür bekannt, horrende Preise an Produkte zu heften, wenn dem Händler der normale Preis nicht bekannt ist. Ein Kuriosum bleibt es aber so oder so. Auch hierzulande könnt ihr euch schon euer Pokémon Go Plus sichern und damit auch auf Pokémon Jagd gehen, ohne ständig auf euer Handy zu schauen.



Pokémon Go - Nicht nur im hohen Gras: Die verrücktesten Real-Life-Begegnungen Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (18 Bilder)

Aktuellstes Video zu Pokémon Go

Pokémon Go erscheint voraussichtlich 2016 für Android & iOS (iPad / iPhone / iPod). Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.