Schon bald lohnt sich das tägliche Einloggen in Pokémon Go. Denn mit einem kommenden Update sollen Daily Quests in das beliebte Fangspiel eingebaut werden. Dabei bekommt ihr sogar noch einmal einen Bonus, wenn ihr eine Woche lang Aufgaben erledigt. Was ihr dafür in Pokémon Go bekommt, zeigen wir euch weiter unten.

Aktuell versuchen die Macher von Pokémon Go alles, um die Spieler häufiger zum Spielen ihrer App zu bewegen. Das Halloween-Event war ein erster Schritt. Nun folgen mit den Daily Quests tägliche Aufgaben, die euch immer wieder zurück ins Spiel bringen könnten und mit schicken Boni locken.

Daily und Weekly Quests in Pokémon Go

Täglich - Erster Fang jeden Tag: 500 XP, 600 Sternenstaub

- Erster Fang jeden Tag: 500 XP, 600 Sternenstaub Täglich - Erster Dreh an einem Pokéstop: 500 XP, zusätzliche Items

- Erster Dreh an einem Pokéstop: 500 XP, zusätzliche Items Wöchentlich - Sieben Tage hintereinander mindestens ein Pokémon gefangen: 2000 XP, 2400 Sternenstaub

- Sieben Tage hintereinander mindestens ein Pokémon gefangen: 2000 XP, 2400 Sternenstaub Wöchentlich - Einen Pokéstop sieben Tage lang besuchen: 2000 XP, noch mehr zusätzliche Items

Natürlich müsst ihr für die wöchentlichen Boni in Pokémon Go die Aufgaben an sieben Tagen hintereinander erledigen. Lasst ihr einen Tag aus, bekommt ihr den Bonus nicht mehr. Jede Aufgabe wird nach dem Absolvieren am nächsten Tag gegen 12 Uhr zurückgesetzt und kann neu begonnen werden.

Wann das Update auf die Pokémon-Go-Server aufgespielt wird, ist noch nicht bekannt. Niantic selbst spricht davon, dass die täglichen Quests schon bald bei den fleißigen Trainern eintreffen werden.



