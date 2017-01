3 0

Pokémon Go hat nahezu die gesamte Welt im Sturm erobert - bis auf China. Und das wird auf bis auf Weiteres so verbleiben, denn Chinas Staatszensoren sehen zuviele Risiken in der App.

Der ganz große Hype ist vorbei, auch wenn Pokémon Go von Niantic Inc. und Nintendo während der Feiertage noch einmal einen spürbaren Sprung nach oben machen konnte.

Was den Spielern fehlt ist eine Langzeitmotivation etwa in Form von Trainerduellen zwischen Spielern. Ob und wann Niantic damit rausrückt, ist unbekannt. Und was machen die meisten Unternehmen der Unterhaltungsbranche, egal ob Film oder Spiel, um einen zweiten Frühling zu erleben? Sie gehen nach China. Aber im Fall von Pokémon Go bleibt dies den Entwicklern verwehrt, denn die chinesische Regierung stellt sich quer.

Zu hohe Sicherheitsrisiken

Die staatliche Verwaltungsbehörde für Presse, Publikation, Radio, Film und Fernsehen arbeitet nach Berichten eng mit anderen Regierungsstellen zusammen, um die Risiken einzustufen, die von der erfolgreichen App ausgehen könnten. Darunter zählen die Gefahr für die Sicherheit geografischer Informationen, aber auch die Gefahr für den Verkehr sowie die Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit von Konsumenten.

Die Staatszensur, so heißt es, sorge sich um die nationale Sicherheit wie auch um die Sicherheit von Bürgern und Eigentum. Daher werde man eine Lizenz erst dann vergeben, wenn alle Sicherheitsbedenken aus der Welt geschafft seien. Wann das genau sein wird, ist nicht bekannt.

