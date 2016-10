1 0

Wer sich in den vergangenen Wochen in den App-Charts des Google Play- und iPhone-Stores herumgetrieben hat, wird einen ehemaligen Dauerbrenner vermisst haben: Pokémon Go. Nach dem extremen Hype um das Spiel, wurde es in den letzten Tagen immer ruhiger um die App. Doch nun, dank dem neuen Event zu Halloween, feiert das Spiel seine Renaissance.

Denn im amerikanischen App-Store steht Pokémon Go wieder auf Platz 1 der Download-Charts. In Deutschland hingegen schafft es das Sammelspiel nur auf einen guten zweiten Platz. Davor bleibt weiterhin Clash Royale auf dem Thron. Der regionale Unterschied dürfte vor allem durch die Beliebtheit von Halloween. in den Staaten zustande kommen. Doch kann sich Pokémon wieder auf Dauer bei den Spielern halten.

Weitere Events in Planung?

Aktuell steht noch nicht fest, ob es weitere Events - wie beispielsweise ein Weihnachst-Event - in Pokémon Go geben wird. Allerdings kann man darauf spekulieren, wenn die Macher den Erfolg des Halloween-Events vor Augen haben. Vielleicht erzielt Pokémon Go so immer wieder im Laufe des Jahres mehrere Platzierungen in den Download-Charts und wird wieder in die Köpfe der Spieler geholt.



