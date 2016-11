1 0

Das TIME-Magazin hat auch in diesem Jahr wieder die 25 besten Erfindungen gekürt. Darunter befindet sich 2016 auch die Playstation-VR-Brille von Sony. Warum sich genau dieses VR-Gerät gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte, verrät das TIME-Magazin gleich dazu.

"Um die VR-Technologie der Neuzeit zu nutzen, müssen die Leute normalerweise tausende Dollar ausgeben. Nicht nur für das eigentliche Headset (wie die HTC Vive mit etwa 800 Dollar), sondern auch für einen Computer, der mächtig genug ist, das Gerät zu unterstützen", verriet das TIME-Magazin in seiner Wahl. "Im Gegensatz dazu steht die Playstation VR, die mit einer Konsole funktioniert, die bereits Millionen von Leuten bereits haben: Die Playstation 4."

Andere Errungenschaften des Jahres

Neben der Playstation VR haben es vor allem Technologien in die Auflistung geschafft, die die Welt in den kommenden Jahren verändern könnten. Dazu zählen Elektroautos, moderne Prothesen, eine Raumstation oder die Zucht einer bestimmten Süßkartoffel, die in Afrika dem Mangel an Vitamin A bei Kindern entgegenwirken kann. Die Auflistung findet ihr natürlich unter den angegebenen Links.



