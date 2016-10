Playstation VR - Multiplayer: Spiele und Funktionen

Viele fragen sich, ob es mit der Playstation VR möglich ist, Spiele im Multiplayer zu genießen. In unserem Artikel wollen wir euch diese Frage beantworten und weitere Informationen zu diesem Thema teilen. Unten im Text findet ihr eine Liste mit Spielen, die ihr im Multiplayer mit einer oder mit mehreren Playstation VR genießen könnt.

Falls ihr euch fragt, wie man ein Multiplayer-Spiel mit einer Playstation VR spielen könnte, dann ist diese Frage berechtigt. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt mit mehreren Personen in einem Raum und nur eine hat das VR-Headset auf. Über die Funktion Social Screen ist es dennoch möglich, am Geschehen teilzunehmen. Ihr könnt aber auch selbstverständlich Spiele zocken, die einen richtigen Multiplayer haben.

Playstation VR – Multiplayer mit einer Brille

Es gibt eine Art Partyspiele für die Playstation VR. Der Multiplayer funktioniert bei diesen allerdings anders. Eine Person setzt das VR-Headset auf und übernimmt eine bestimmte Rolle. Bei dem Game Monster Escape ist es zum Beispiel das Monster. Die anderen Personen im Raum übernehmen wiederum ihre Rollen und müssen diverse Aufgaben erfüllen. In unserem Beispiel ist es das Entkommen vor dem Monster. Diese Spieler konzentrieren sich dann auf das Geschehen auf dem Bildschirm und das Monster auf das Szenario innerhalb der 3D-Welt. Doch das ist nicht die einzige Variante von Multiplayer-Spielen auf der Playstation VR.

Multiplayer mit mehreren Brillen

Es ist durchaus möglich, Multiplayer-Spiele mit mehreren VR-Headsets zu genießen. An dieser Stelle müssen wir euch aber gleich ausbremsen. Leider ist es nicht möglich, mehrere Playstation-VR-Headsets an einer Konsole anzuschließen. Nur, wenn ihr zwei PS4 habt, werdet ihr im Online-Modus eines Spiels, die Multiplayer-Funktion nutzen können. Vorausgesetzt natürlich, das gewünschte Spiel verfügt über einen Multiplayer-Modus. Welche Multiplayer-Spiele es gibt bzw. welche angekündigt wurden, könnt ihr der Liste weiter unten entnehmen. Fallen euch weitere Spiele mit einem Multiplayer-Modus ein, dann hinterlasst eure Tipps gerne in den Kommentaren.

Es bleibt die Frage übrig, ob man es einen Sprach-Chat gibt, oder ob die Multiplayer-Spiele ohne einen Chat, bzw. nur mit einem Text-Chat aufkommen müssen. Auch hier können wir euch beruhigen, denn in das Playstation-VR-Headset ist ein Mikrofon eingebaut und somit könnt ihr mit euren Freunden im Multiplayer Absprachen treffen. Das hängt natürlich zusätzlich von den Spielen ab. Auch Share-Funktionen können mit der VR genutzt werden. Kommen wir also zu den Spielen.

Multiplayer-Spiele für die Playstation VR

Die folgenden Spiele sind bereits zum Release angekündigt worden. Sie verfügen über eine der beiden Varianten des Multiplayers. Sobald weitere, interessante Multiplayer-Games herauskommen, werden wir sie in unsere Liste aufnehmen.