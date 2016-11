Klar, nach einer hitzigen Spielsession mit eurer nigelnagelneuen PlayStation VR kann die Brille schon mal verschmutzen. Schließlich kommt man auch mal heftig ins Schwitzen, gerade, wenn ihr mit der VR ein Horrorspiel zockt. Gerade dann ist es wichtig, zu wissen, wie ihr die PS VR reinigen und von all dem Schmutz befreien könnt. In diesem Guide erfahrt ihr, wie genau ihr die PS VR säubern könnt, ohne die Linsen am Headset dabei zu beschädigen.

Das regelmäßige Säubern eurer PS VR ist sehr wichtig, um die Langlebigkeit des Geräts zu gewährleisten. Benutzt dabei aber niemals Spülmittel oder aber andere Reinigungsmittel, denn diese können eurer Brille schaden. Ebenso verhält es sich mit Wasser, auch das kann Schädigungen an der PlayStation VR auslösen. Bedenkt immer, dass es sich bei der PS VR um ein technisches Gerät handelt, von dem ihr Flüssigkeiten fern halten solltet.

Playstation VR - Korrektes Reinigen und Säubern von Linsen und Light Shield

PS VR – Linsen reinigen und zwar richtig!

Wie bei einer normalen Brille, verschmutzen auch bei der PS VR gerade die Linsen. Befindet sich auf ihnen irgendein Dreck, dann ist überdies euer Blickfeld beim nächsten Spiel gestört. Nehmt aber bitte weder euren Ärmel, noch irgendein Taschentuch zum Reinigen. Mit diesen könntet ihr Kratzer in die Linsen machen, sollten sich hier irgendwelche mikrofeinen Krümel oder ähnliches daran befinden.

Geht also in jedem Fall sorgfältig mit den Linsen an eurer PlayStation VR um. Am besten und sichersten lässt sich die PS VR mit einem Mikrofasertuch reinigen, welches sauber und trocken sein sollte. Ein solches Tuch bekommt ihr mittlerweile in jeder Drogerie oder aber auch in einigen Apotheken. Die kleinen Mikrofasertücher sollten Brillenträgern ohnehin bekannt sein. Eigentlich sollte ein solches Mikrofasertuch aber auch im Lieferumfang der PS VR enthalten sein, also durchstöbert noch einmal euren Karton, falls euch das nicht gleich am Anfang in die Hände gefallen ist.

Macht nun mit dem Mikrofasertuch feine kreisende Bewegungen auf der Linse. Achtet aber darauf, nicht allzu viel Druck auszuüben. Nun ist es aber so, dass leider auch ein solches Mikrofasertuch unter Umständen feine Kratzer in die Linsen machen kann. Im Idealfall besorgt ihr euch also zudem noch einen Staubpuster. Einen solchen nutzen häufig Fotografen, um die Linsen an ihrer Kamera zu reinigen. In der Regel sind solche Staubpuster Teil eines ganzen Reinigungssets, in dem eben ein solcher Blasebalg, ein kleiner Pinsel und ein Mikrofasertuch enthalten sind.

Noch einmal der Hinweis: Nutzt bitte keinerlei Reinigungsmittel oder Wasser und andere Flüssigkeiten, um die Linsen der PS VR zu säubern!

PS VR – Light Shield säubern

Bei dem sogenannten Light Shield handelt es sich um den Sichtschutz aus Gummi, der sich an der PlayStation VR befindet. Er schützt beim Spielen vor etwaigen Lichteinflüssen, sodass ihr euch voll und ganz auf das Game konzentrieren könnt. Aber auch dieses Light Shield kann natürlich verschmutzen, da ihr es auch eure Haut berührt.

Ihr könnt das Light Shield zum Reinigen völlig problemlos vom übrigen Gehäuse „abmontieren“, da es nur mittels 8 Schnellverschlüssen am Headset angebracht ist. Nehmt den Gummi also ganz vorsichtig ab. Das Light Shield darf im Gegensatz zu den Linsen und dem Rest der PS VR mit etwas warmen Wasser und ein wenig PH-neutraler Seife gereinigt werden. Nutzt aber keine scharfen Reinigungsmittel! Auch in den Geschirrspüler sollte das Light Shield nicht gelegt werden!

Achtet danach darauf, dass das Light Shield wieder vollkommen trocken ist, wenn ihr es wieder an der PS VR befestigt. Lasst es am besten zum Trocknen eine Stunde auf einer sauberen Unterlage liegen. Beim Abtrocknen mit einem Handtuch könnten sich ansonsten wieder irgendwelche Fussel auf dem Gummi anhaften.

Ihr könnt an der PS VR lediglich die Linsen und das Light Shield so gründlich säubern. Seid dabei höchst konzentriert und vorsichtig.