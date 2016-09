2 0

Die kostenlose für PS-Plus-Mitglieder für den kommenden Oktober wurden bekannt gegeben. Ganz der Tradition von Halloween zufolge, könnt ihr euch demnächst mit Resident Evil gruseln. Wem das zu viel ist, der darf sich über Transformers Devastation freuen oder eins der anderen Spiele ausprobieren.

Eine vollständige Auflistung aller PS-Plus-Titel für den Oktober 2016 geben wir euch weiter unten an die Hand. Auch für PS3 und PS Vita sind natürlich wieder einige Titel mit an Bord. Sony hat sich in den letzten Monaten immer mehr Mühe gegeben, tolle Spiele in das Paket zu packen. Vor allem, nachdem sich die PS-Plus-Abonennten Monat für Monat über Indie-Titel und Early Access-Games geärgert haben. Doch im kommenden Monat ist sicherlich für jeden etwas vorbei.

Die PS-Plus-Spiele im Oktober 2016

Resident Evil, PS4

Transformers: Devastation, PS4

Mad Riders, PS3

From Dust, PS3

Code: Realize - Guardian of Rebirth, PS Vita

Actual Sunlight, PS Vita

Wann genau die Spiele für PS-Plus-Kunden freigeschaltet werden, ist noch nicht bekannt. Wer sich aber noch die Spiele für diesen Monat sichern will, sollte dies lieber gleich tun, bevor es am Ende zu spät ist. Ihr könnt sie euch auch ganz einfach nur sichern, indem ihr sie eurer Bibliothek hinzufügt. Herunterladen könnt ihr sie später immer noch.