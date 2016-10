2 0

Ein neuer Monat, sechs neue Spiele für die heimische Playstation-Bibliothek. Im November stehen PS-Plus-Mitgliedern wieder einige Downloads bereit, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mit dabei sind PS4-Perlen, wie Everybody's Gone to the Rapture oder PS3-Titel, wie Dirt 3.

Das Angebot des PS-Plus-Dienstes mausert sich von Monat zu Monat. Zumindest bekommen die Abonnenten immer eine handvoll Spiele, die sich besonders gut in ihrer Sammlung machen. Auch im kommenden Monat sind wieder einige Titel dabei, die bei den Fans und bei der Fachpresse gut angekommen sind. Eine Auflistung aller PS-Plus-Titel für den November 2016 geben wir euch weiter unten an die Hand. Was haltet ihr von dem Aufgebot? Schreibt uns eure Meinung zu PS Plus im kommenden Monat in den Kommentaren!

Die PS-Plus-Spiele im November

Everybody's Gone to the Rapture, PS4

The Deadly Tower of Monsters, PS4

Dirt 3, PS3

Costume Quest 2, PS3

Letter Quest Remastered, PSVita (Crossbuy für PS4)

Pumped BMX+, PS Vita (Crossbuy mit PS4)