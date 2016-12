0 0

Zur besinnlichen Weihnachtszeit hat sich Sony eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Amerikanische User, die sich beim Newsletter angemeldet haben, haben die Chance, einen Gutschein zu gewinnen. Dabei gibt es sogar bis zu 100 Dollar zur freien Verfügung im PSN.

Die "goldenen Tickets" werden bereits seit einigen Tagen in den USA verschickt. Bislang steht leider noch nicht fest, ob eine solche Aktion auch hierzulande stattfinden wird. Die Tickets werden zufällig verschickt. Also haben auch diejenigen eine Chance auf den 100-Dollar-Gutschein, die sich gerade erst bei dem Newsletter des PSN angemeldet haben. Jedoch haben sie nur wenige Tage, um sich Geschenke für die PS4, PS3 oder die PS Vita zu bescheren.

Das Ende der goldenen Tickets

Denn die begehrten Tickets laufen bereits am 19. Dezember ab. Bleibt nur zu hoffen, dass auch wir in Deutschland so eine Aktion miterleben dürfen. Vielleicht startet diese ja im Anschluss an die große Gutschein-Bescherung in den USA.