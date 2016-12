0 0

Das Jahr neigt sich dem Ende und schon bald gibt es wieder Nachschub für eure Playstation. Denn im Januar kommen einige großartige Spiele auf euch zu, wenn ihr Teil von PS Plus seid. Darunter zählen Klassiker, wie Day of the Tentacle oder Neuheiten, wie Titan Souls.

Eine vollständige Auflistung der PS-Plus-Spiele für den Januar 2017 findet ihr weiter unten. Damit ihr die Spiele herunterladen könnt, müsst ihr natürlich Abonnent von PS Plus sein und das entsprechende System nutzen. Ausreichend Speicherplatz könnt ihr auf eurer PS4, PS3 oder PS Vita auch noch später schaffen. Sobald die Spiele in eurer Bibliothek sind, lassen sie sich jederzeit herunterladen, insofern ihr immer noch PS Plus bezieht.

Die PS-Plus-Spiele im Januar 2017

Day of the Tentacle Remastered, PS4 (Cross-Buy für PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones, PS4

Blazerush, PS3

The Swindle, PS3 (Cross-Buy für PS4 und PS Vita)

Azkend 2, PS Vita

Titan Souls, PS Vita (Cross-Buy für PS4)

Ab wann die PS-Plus-Spiele genau zum Download bereitstehen werden, ist noch nicht bekannt. Wir vermuten, dass diese innerhalb der ersten beiden Wochen des neuen Jahres verfügbar gemacht werden. Ihr solltet euch also noch die aktuellen Spiele sichern.