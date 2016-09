0 0

Wie bereits seit zwei Jahren findet auch 2016 die PlayStation Experience statt, um PS-Fans auf der ganzen Welt eine eigene Messe zu geben. In diesem Jahr wird die PSX in Anaheim in Kalifornien stattfinden. Und nun ist das Datum der großen Messe endlich mit einem schicken Trailer bekanntgegeben worden.

Die Playstation Experience 2016 wird vom 3. bis 4. Dezember in den USA stattfinden. Natürlich wird die Eröffnungspräsentation samt einiger (hoffentlich) spannender Ankündigungen live im Internet übertragen. Wer selbst teilnehmen will, sollte schleunigst den Urlaub buchen und sich eines der begehrten Tickets sichern.

Die Tickets zur Playstation Experience

- Early-Bird-Ticket: 60 Dollar - Zwei Tage Messebesuch für diejenigen, die sich bis zum 16. Oktober für ein Ticket entscheiden (oder bis das Kontingent aufgebraucht ist)

- Normales Ticket: 75 Dollar

- Samstagsticket: 45 Dollar

- Sonntagsticket: 40 Dollar

Auf der diesjährigen PSX wird zudem der Capcom Cup in Street Fighter V ausgetragen. Das Gewinnerteam hat dann die Chance mit einem Pokal und einem Preisgeld von 250.000 Dollar nach Hause zu gehen. Sony will im Laufe der kommenden Wochen weitere Spiele, Entwickler und Aussteller bekannt geben, die auf der Messe vertreten sein werden.