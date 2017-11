0 0

Ein neues Spiel hat es in die "Auf's Haus"-Aktion von EA Origin geschafft. Über die Spieleplattform lässt sich nun der Klassiker Plants vs. Zombies in der Game-of-the-Year-Edition für kurze Zeit herunterladen. Wer ein bisschen bei dem einstigen Mobile-Game sparen will, muss sich also ein wenig Sputen.

In der GOTY-Edition von Plants vs. Zombies sind 20 neue Erfolge und ein eigener Zombie-Avatar enthalten, den ihr nach Lust und Laune selbst gestalten dürft. Das Hauptspiel bietet hingegen fünf verschiedene Spielmodi, 50 Level, zahlreiche Zombies und noch mehr Pflanzen, um die hirnhungrigen Untoten abzuwehren. Normalerweise kostet diese Version des Spiels circa fünf Euro. Wie lang es als "Auf's Haus"-Angebot zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. Normalerweise sind diese Spiele immer ein paar Wochen im Angebot. Mit der näherrückenden Weihnachtszeit würden wir aber nicht allzu lange mit dem Hinzufügen warten.



Zombies und Pflanzen

Um euch Plants vs. Zombies zu schnappen, reichen ein Account bei Origin und der Download von EAs Spieleplattform. Danach steht der Titel bereit. Ihr müsst ihn auch nicht gleich herunterladen. Das Hinzufügen zur eigenen Bibliothek reicht zunächst aus, um euch Plants vs. Zombies zu sichern. Werdet ihr euch die GOTY-Edition holen?