Entwickler Frontier Developments veröffentlichte auf dem Planet-Coaster-Youtube-Kanal einen Clip zu einem Achterbahn-Unfall in der Vergnügungspark-Simulation Planet Coaster. Das neue Feature zeigt die Crashs in ausführlichen Zwischensequenzen. Im Video kracht eine Achterbahn in eine Menschenmenge und wirbelt die Besucher in Massen durch die Luft. Das Ganze läuft vollkommen unblutig ab und ist im Clip mit Klassik-Musik unterlegt.

Zur gamescom 2016 veröffentlichte Frontier Developments mehrere Videos, in welchem einige Attraktionen des Parks zu sehen sind. Darunter das Teetassen-Karussel, das Sonnenrad und verschiedene Achterbahn-Modelle wie „Testpilot“ und „Schwarzer Falke“. Der Beschreibung der Steam-Seite zufolge ist Planet Coaster die „komplexeste Park-Simulation der Spielegeschichte“. Ob dem wirklich so ist, wird sich nach der Veröffentlichung herausstellen.

Special-Edition mit Beta-Zugang für Planet Coaster

Das Spiel wird zudem neben der Standardausgabe auch in der „Thrillseeker-Edition“ erscheinen. Diese enthält unter anderem ein goldenes Maskottchen, den Zugang zur Beta-Phase vor dem offiziellen Release und eine goldene Avatarmütze.

Die Einzelspieler-Simulation soll im November 2016 vor dem offiziellen Erscheinungstermin in die Beta-Phase gehen, offizieller Release-Termin für Planet Coaster ist der 17. November 2016. Erhältlich wird das Sandbox-Game für PC über Steam sein. Weitere Infos zu Planet Coaster findet ihr auf deroffiziellen Webseite und in unserem Artikel zum ersten Gameplay-Video der Simulation.



