Planet Coaster - Startet nicht: Lösungen bei Fehlern und Problemen

Wenn es bei Planet Coaster mal nicht so rund läuft und die Freizeitpark-Simulation ein Startet-nicht-Problem hat, dann verläuft hier eindeutig nicht alles in seinen geordneten Bahnen. Aber genug der Wortwitze. Planet Coaster startet nicht bei euch? Bei uns findet ihr Lösungen für Probleme mit dem Spiel, das allen Freizeitpark-Liebhabern das Herz höher schlagen lässt.

Wie bei den meisten Games, so gab es auch bei Planet Coaster eine Alpha- und eine Beta-Phase während denen bereits viele Fehler und Bugs erkannt und entfernt wurden. Darum kann das Spiel eigentlich außergewöhnlich wenige Probleme aufweisen, ganz im Gegensatz zu manch anderen Spielen. Trotzdem gibt es hier und da einige Schwierigkeiten, auf die ich im Folgenden eingehen möchte.

Planet Coaster startet nicht: So löst ihr das Problem

Einige Spieler klagen darüber, dass, wenn sie Planet Coaster über Steam starten wollen, das Game kurzzeitig in einem neuen Fenster erscheint, dieses dann aber wieder verschwindet. Um das Problem zu lösen, solltet ihr folgendes überprüfen und ausprobieren:

Aktualisiert die Treiber eurer Grafikkarte , um diese auf den neuesten Stand zu bringen. Sind die Treiber nämlich nicht aktuell, dann kommt es häufig zu Spiel-Abstürzen. Ladet euch einfach das neueste Update für eure Grafikkarte herunter: AMD oder Nvidia.

Probleme mit der Grafikkarte

Momentan gibt es außerdem noch Schwierigkeiten mit Nvidia-Grafikkarten, im Speziellen mit der 10er-Reihe. Das Entwicklerstudio ist jedoch bereits dran und will in naher Zukunft einen Patch herausbringen. Es kann aber mitunter auch an einem fehlenden Windows-Update liegen. Frontier höchstpersönlich hat hier folgende vorübergehende Lösung für euch:

Begebt euch zur entsprechenden Seite von Windows und folgt hier der Beschreibung. Habt ihr alles ordnungsgemäß installiert, dann sucht nach folgendem Ordner auf eurem PC: \Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Planet Hier könnt ihr nun die Installationsdatei öffnen und das Spiel im Anschluss neu starten.

Übrigens findet ihr im offiziellen Forum von Planet Coaster natürlich auch noch diverse Empfehlungen und Ratschläge zu Problemen mit der Freizeitpark-Simulation und könnt euch hier auch mit anderen Spielern austauschen.