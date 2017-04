Persona 5 - Fusionen, Stärken und Schwächen aller Personas

Bei Persona 5 gibt es über 200 Personas, die ihr einfangen und im Velvet Room registrieren lassen könnt. Sie verfügen alle über verschiedene Stärken und Schwächen, die ihr euch in Kämpfen zum Vorteil machen könnt. Es lohnt sich durchaus, mehrere Personas desselben Typs einzufangen, weil ihr die doppelten dann zum Fusionieren nutzen könnt. Dadurch entstehen neue Kreaturen mit anderen Schwächen und Resistenzen.

Wenn ihr Personas fangen wollt, müsst ihr euch in Palaces und Mementos begeben und gegen Schatten kämpfen. Ihr müsst dann eine Persona betäuben und anschließend mit ihr darüber verhandeln, ob sie sich euch anschließen möchte. Gefällt ihr eure Antwort, so wird sie sich euch anschließen. Achtet auf folgende Signale, um zu wissen, ob eure Antwort die Richtige ist:

Sterne (gute Antwort) Schweißperlen (normale Reaktion) Roten Äderchen (schlechte Antwort)

Alle Personas mit ihren Stärken und Schwächen

Habt ihr es geschafft, die Persona zu überreden, sich euch anzuschließen, dann werdet ihr die Stärken und Schwächen dieser Kreatur kennen. Doch da es über 200 dieser Personas gibt, wollen wir euch in der nachfolgenden Bilderstrecke zeigen, welche Vor- und Nachteile euch bei den einzelnen schrägen Helfern erwarten. Klickt euch durch die Bilderstrecke durch, um alles notwendige zu erfahren.



Bei den Leveln, die in der Bilderstrecke angegeben sind, handelt es sich um das Basis-Level der jeweiligen Persona. Beachtet, dass ihr immer nur eine Kreatur eines Typs im entsprechenden Inventar tragen könnt. Habt ihr eine der Kreaturen dabei und wollt ihr dieselbe erneut fangen, werdet ihr dabei lediglich ein Item erhalten. Lasst die gefangenen Personas im Velvet Room registrieren, dann könnt ihr sie euch jederzeit gegen ein kleines Entgelt kaufen. Das ist dann nützlich, wenn ihr sie zu anderen Monstern fusionieren wollt. Doch wie funktioniert das Fusionieren?

So bestimmt ihr die Fusionen

Zunächst hört sich das Fusionieren kompliziert an und vermutlich glaubt ihr, dass ihr es nicht so richtig steuern könnt. Doch es ist euch auf jeden Fall möglich, vorher zu erkennen, was bei einer Fusion von zwei vorhandenen Personas herauskommt. Das Bild zeigt euch eine Tabelle der ihr entnehmen könnt, welches Ergebnis ihr beim Fusionieren entsprechender Arcana-Typen bekommt. Wenn ihr also einen Emperor mit dem Level 11 mit einem Hermit Level 20 fusioniert, dann erhaltet ihr einen Hierophant Der Durchschnittswert des Levels beträgt dann 15 oder 16 und dadurch werdet ihr einen Orobas bekommen.

Gar nicht so schwer, oder? Solltet ihr dennoch Fragen haben, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren. Die folgende Liste verschafft euch noch einen schnellen Überblick über die Basis-Werte, damit ihr sie nicht ewig in der Bilderstrecke suchen müsst. Die Stärken und Resistenzen könnt ihr den einzelnen Bildern entnehmen.

Alle Fool-Persona

8 Obariyon

16 High Pixie

32 Decarabia

38 Legion

42 Ose

49 Bugs

61 Dionysus

67 Black Frost

83 Vishnu

20 Izanagi

23 Izanagi Picaro

26 Orpheus

29 Orpheus Picaro

Alle Magician-Persona

2 Jack O’Lantern

11 Jack Frost

17 Nekomata

24 Sandman

28 Choronzon

43 Queen Mab

48 Rangda

59 Surt

76 Futsunushi

Alle Priestess-Persona

6 Silky

11 Apsaras

26 Isis

40 Kikuri-Hime

45 Scathach

50 Sarasvati

55 Skadi

73 Cybele

Alle Empress-Persona

20 Yaksini

26 Lamia

40 Hariti

50 Dakini

56 Titania

77 Kali

80 Mother Harlot

Alle Emperor-Persona

16 Eligor

28 Setanta

36 Thoth

44 Okuninushi

52 Barong

61 King Frost

66 Oberon

75 Baal

82 Odin

Alle Hierophant-Persona

9 Berith

17 Orobas

22 Feng Huang

25 Anzu

39 Unicorn

42 Daisoujou

63 Forneus

67 Bishamonten

76 Kohryu

Alle Lovers-Persona

2 Pixie

6 Saki Mitama

19 Leanan Sidhe

29 Ame no Uzume

42 Kushinada-Hime

50 Narcissus

56 Parvati

78 Raphael

85 Ishtar

Alle Chariot-Persona

3 Agathion

10 Slime

16 Shiisaa

21 Shiki-Ouji

25 Kin-Ki

31 Ara Mitama

39 White Rider

55 Cerberus

64 Thor

86 Chi You

Alle Justice-Persona

12 Angel

16 Archangel

29 Principality

41 Power

60 Melchizedek

68 Dominion

71 Throne

81 Uriel

89 Metatron

Alle Hermit-Persona

4 Bicorn

9 Koropokkuru

13 Ippon-Datara

17 Sudama

24 Naga

35 Arahabaki

42 Kumbhanda

49 Koumokuten

56 Kurama Tengu

75 Ongyo-Ki

Alle Fortune-Persona

26 Clotho

34 Lachesis

39 Atropos

46 Fortuna

52 Norn

69 Lakshmi

30 Ariadne

42 Ariadne Picaro

56 Asterius

62 Asterius Picaro

Alle Strength-Persona

6 Kelpie

14 Kusi Mitama

19 Oni

24 Rakshasa

31 Zouchouten

44 Valkyrie

69 Siegfried

80 Zaou-Gongen

Alle Hanged-Man-Persona

9 Hua Po

14 Inugami

21 Orthrus

29 Take-Minakata

42 Hecatoncheir

60 Moloch

68 Vasuki

82 Attis

Alle Death-Persona

3 Mandrake

9 Mokoi

19 Matador

29 Pisaca

39 Hell Biker

53 Pale Rider

62 Chernobog

72 Mot

79 Alice

65 Thanatos

69 Thanatos Picaro

Alle Temperance-Persona

7 Genbu

11 Koppa Tengu

15 Makami

20 Nigi Mitama

25 Jikokuten

33 Mithra

49 Byakko

55 Raja Naga

62 Seiryu

77 Gabriel

84 Ardha

Alle Devil-Persona

5 Incubus

10 Andras

25 Flauros

32 Lilim

43 Pazuzu

58 Baphomet

62 Nebiros

68 Belial

84 Beelzebub

Alle Tower-Persona

32 Jatayu

37 Belphegor

41 Red Rider

51 Seth

59 Black Rider

73 Mara

79 Yoshitsune

85 Mada

44 Magatsu-Izanagi

48 Magatsu-Izanagi Picaro

Alle Star-Persona

11 Kodama

23 Fuu-Ki

30 Neko Shogun

36 Kaiwan

43 Ananta

52 Garuda

64 Hanuman

67 Cu Chulainn

80 Sraosha

93 Lucifer

Alle Moon-Persona

7 Succubus

12 Onmoraki

20 Nue

24 Sui-Ki

29 Black Ooze

33 Mothman

44 Girimehkala

60 Lilith

75 Sandalphon

16 Kaguya

25 Kaguya Picaro

50 Tsukiyomi

55 Tsukiyomi Picaro

Alle Sun-Persona

19 Suzaku

39 Mithras

42 Yurlungur

49 Horus

53 Ganesha

57 Yatagarasu

63 Quetzalcoatl

76 Asura-Ou

Alle Judgement-Persona