Persona 5 - Erfolge: Alle Trophäen für alle Phantomdiebe

In Persona 5 begegnet ihr einigen nach außen hin ganz normalen Highschool-Schülern, doch bei den Protagonisten handelt es sich um ganz besondere Charaktere, die sich dafür entschieden haben, die von der Gesellschaft aufgezwungenen Masken herunterzureißen und mithilfe ihrer Kräfte Gutes zu tun. Auf eurer Reise in Persona 5 werdet ihr einige Erfolge freischalten und Trophäen einsammeln können. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr unter den Freischaltbedingungen.

Lange mussten Fans auf ein neues Persona warten, denn Persona 4 kam 2008 auf den Markt und damals auch noch für die PS2. Persona 5 kommt jedoch für die PS4 und auch für die PS3 heraus. Die Szenerie spielt in Tokyo, was auch bedeutet, dass euch ein typisches japanisches Rollenspiel erwartet. Daneben könnt ihr euch auf ein tolles Gameplay freuen, das mit stylischen Anime-Zwischensequenzen aufgepeppt wird.

Trophäen freischalten und Platin bekommen

Insgesamt könnt ihr in Persona 5 ganze 49 Trophies ergattern, die ihr während eures Doppellebens als Phantomdieb freischaltet. Es wird euch gar nicht so leicht fallen, wirklich alle Trophäen in nur einem einzigen Durchgang zu bekommen. So müsst ihr etwa bei allen Vertrauten die höchste Stufe erreichen oder alle Requests absolvieren.

Zudem gibt es neben den normalen Erfolgen auch noch einige geheime Trophäen. Diese listen wir euch weiter unten im Artikel auf, damit ihr euch nicht spoilern lassen müsst.

Was ihr auch noch wissen solltet, ist, dass die Sprach- und Textausgabe in Persona 5 leider in englisch ist. Darum haben wir euch die Freischaltbedingungen ins Deutsche übersetzt. Folgendermaßen sieht die Trophäenverteilung auf der PlayStation aus:

40 Bronze-Trophäen

5 Silber-Trophäen

3 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Viele der Erfolge beziehen sich auf die Hauptstory, was einiges erleichtert. Dennoch werdet ihr einige Spielstunden aufwenden müssen, um am Ende auch die Platin-Trophäe ins Regal stellen zu können.



Erfolg



Freischaltbedingung



Trophäe



Phantom Thieves Formed



Gründet die Vereinigung der Phantomdiebe.



Bronze



Merciless Executioner



Führt insgesamt 50 Fusionen von Personas durch.



Bronze



Execution Leading to Rebirth



Führt eine Guillotinen-Exekution durch.



Bronze



The Ultimate Strike



Richtet über 999 Schaden mit einer einzigen Attacke an.



Bronze



Perfect Combination



Führt 50 All-out Attacken aus.



Bronze



Precise Insight



Nutzt 100-mal die Schwächen von Feinden aus.



Bronze



A Phantom Thief’s Duty



Bringt einen Schatzdämon in euren Besitz.



Bronze



My Best Partner



Startet eine besondere Beziehung mit jemandem.



Bronze



Soul of Rebellion



Bringt die Persona Arsene in euren Besitz.



Bronze



Mask of an Honor Student



Erreicht den ersten Platz bei den Abschlussprüfungen.



Bronze



A True Confidant



Erreicht die höchste Stufe bei einem Vertrauten.



Bronze



Power That Connects



Führt eine Staffelübergabe (Baton Pass) 3-mal in einem Zug durch.



Bronze



I Am Thou



Erlangt eine Persona durch Verhandlungen.



Bronze



Countless Masks



Erlangt 30 Personas durch Verhandlungen.



Bronze



The Sneaking One



Greift Feinde 50-mal aus dem Hinterhalt (Ambush) an.



Bronze



Drink Fanatic



Kauft jedes Getränk aus Automaten.



Bronze



True Talent



Verbessert all eure Sozialfähigkeiten maximal.



Bronze



Nominating the Twins



Führt eine Gruppen-Guillotinen-Exekution durch.



Bronze



Atop Countless Sacrifices



Führt eine Galgen-Exekution durch.



Bronze



A Sublime Experiment



Führt eine Exekution per elektrischem Stuhl durch.



Bronze



Through One’s Sentence



Lernt eine neue Persona-Fähigkeit durch Wegsperren (Lockdown).



Bronze



Competent Negotiator



Rettet eine Geisel vor einer feindlichen Bedrohung.



Bronze



Skilled Gunman



Erledigt drei Feinde auf einmal mit einem einzigen Magazin an Kugeln.



Bronze



Beginner Phantom Thieves



Absolviert fünf Anfragen (Requests).



Bronze



My Backyard



Schaltet alle Orte zum Abhängen frei.



Bronze



Guardian of the Pond



Fangt den Wächter des Anglerteichs.



Bronze



Aggressive Searcher



Erlangt 150 Gegenstände aus durchsuchbaren Objekten in Palästen (Palaces).



Bronze



Under-the-Table Goods



Modifiziert eine Waffe.



Bronze



Craftworker



Stellt alle Typen von Infiltrationswerkzeugen her.



Bronze



Bookworm



Lest alle Bücher.



Bronze



Golden Finger



Spielt alle Videospiele durch.



Bronze



The City’s Hard Hitter



Schlagt einen Homerun im Batting Cage.



Bronze



Passionate Listener



Hört euch insgesamt 250 Richtungsangaben von Futaba an.



Silber



Mask Collector



Vervollständigt das Persona-Kompendium.



Silber



A Unique Rebel



Besiegt den Sensenmann (Reaper).



Silber



A Perfect Job



Absolviert alle Anfragen (Requests).



Silber



Great Phantom Thieves Convene



Erreicht die höchste Stufe bei allen Vertrauten.



Gold



Legendary Phantom Thief



Verdient euch alle Trophäen.



Platin



Geheime Trophäen der Phantomdiebe

Im Folgenden listen wir euch die versteckten Trophäen auf. Fehlt euch noch eine zur Platin-Trophäe? Dann könnt ihr hier nachschauen, welche das ist: