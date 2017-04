Persona 5 - 11 Tipps die Licht ins Chaos bringen

Dieses verfluchte Persona 5 kann einen doch wirklich in den Wahnsinn treiben! Geht es euch auch so? Wir haben einige Tipps zusammengetragen, die euch am Anfang des Spiels helfen sollen, mit den Spielmechaniken zurechtzukommen. Einen der wichtigsten Tipps schieben wir euch gleich zu: Nehmt euch für den Einstieg Zeit und sagt nicht „Ach, ich spiele mal rein“. Die Einführung ist lang und ihr müsst viel lesen, aber dadurch werdet ihr auch gut vorbereitet.

Setzt euch vielleicht am Wochenende hin und schmeißt Persona 5 ein. Solltet ihr dennoch Fragen haben (und das werdet ihr), dann können unsere Tipps sie vielleicht beantworten. Ansonsten könnt ihr gerne in den Kommentaren weitere Tipps hinterlassen, die uns und unseren Lesern dabei helfen, das Spiel zu meistern. Lasst euch von der Komplexität des Spiels auf keinen Fall abschrecken, denn es lohnt sich – und das könnt ihr auch an unserem Test von Darius Matuschak sehen.

Tipps die euch den Einstieg erleichtern

Eigentlich ist es klar, doch sollte es dennoch in den Tipps erwähnt werden: Versucht unbedingt jede Persona zu fangen bzw. eher zu überreden, dass sie sich euch anschließt. Das bringt euch im Verlauf des Spiels viele Möglichkeiten zu Fusionierungen. Zudem werdet ihr dadurch eine größere Variation an Fähigkeiten zur Verfügung haben, die ihr dann im Kampf einsetzen könnt. Doch welche Tipps können wir euch gleich für die ersten zwei bis acht Stunden Spielzeit geben?

Persona 5 ist ein Spiel, zu dem man unzählige Tipps geben kann. Ich hoffe, ich habe mich hier richtig entschieden und die wesentlichen Hinweise für den Start zusammengetragen. Habt ihr noch weitere Tipps, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.