Paper Mario: Color Splash - Alle Retter-Toads finden

Die Toads sind los: Bei Paper Mario: Color Splash muss Mario ein neues Abenteuer bestreiten und dabei ist er nicht allein. Die sogenannten Retter-Toads stehen ihm zur Seite, wollen ebenfalls die Farben zurück auf die Insel Prisma holen und so Marios Pilzfreund Toad wieder Leben einhauchen. Doch bevor euch die kleinen Retter-Toads helfen, müsst ihr sie erst einmal finden. Erfahrt in diesem Guide, wo in Mario Paper: Color Splash die Fundorte der Retter-Toads versteckt liegen.

Ach Toad...könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben ihn vor allem Dank dieses Spruches kennen und lieben gelernt: “Thank you, Mario! But our Princess is in another Castle!”. Dies ist eine Anspielung auf Marios ständige Bemühungen, Prinzessin Peach aus den Klauen des Bösen zu retten. Doch Mario findet in den ersten 7 Schlössern immer nur den kleinen Pilzkopf vor. Toad dient Prinzessin Peach, die im Pilz-Königreich regiert. Toad ist quasi ihr Berater und Diener, aber natürlich auch ein richtig guter Freund. Der Name Toad, ist auch gleichzeitig der Name für die Bezeichnung seiner Spezies. Es gibt noch weitaus mehr Toads, die sich aber durch die Färbung ihrer Pilzköpfe voneinander unterscheiden. Diese anderen Toads lernen wir in Paper Mario: Color Splash kennen.

Paper Mario: Color Splash – Was machen die Retter-Toads?

Als Mario seid ihr in Paper Mario: Color Splash auf die Hilfe der Retter-Toads angewiesen. Denn die Retter-Toads gehören einem ganzen Team ihrer Spezies an, die euch helfen, die Farben zurück nach Prisma zu holen. Ihr erkennt die Retter-Toads daran, dass sie ein niedliches Halstuch tragen.

Das Problem ist nur, dass ihr zuerst den Retter-Toads helfen müsst, denn sie müssen ebenfalls gerettet werden. Die bunten Pilzköpfe wurden nämlich voneinander getrennt. Damit sie nun aber gut und selbstständig für Mario arbeiten können, müsst ihr zunächst die Fundorte der Retter-Toads ausfindig machen und sie wieder zu einem Team zusammenführen. Erst dann können sie euch helfen und das werden sie auch, denn zu machen alles möglich, um euch auf eurer Mission zu unterstützen.

Tipp: Solltet ihr mal ganz verzweifelt sein und einen Retter-Toad nicht finden können, dann könnt ihr den besonderen Toad auf dem Versammlungsplatz in Port Prisma aufsuchen. Ihr erkennt ihn sicher gleich, denn er ist ein ganz cooles Kerlchen, trägt eine verspiegelte Sonnenbrille und hat einen Notizblock dabei. Er weiß nämlich über alles Bescheid und kann euch sagen, wie viele Retter-Toads noch fehlen und ob sich diese in Leveln befinden, die ihr schon gespielt habt.

Lila Retter-Toads finden

Es bibt 3 lilafarbene Retter-Toads in Paper Mario: Color Splash. Ihr findet den Anführer der lila Retter-Toads in dem Level “Papieroni-Pfad” und die 3 zu rettenden Pilzköpfe könnt ihr hier aufspüren:



Fundort



Anzahl



Azurbuch



1 Toad



Narzissengipfel



1 Toad



Sierra Löwenzahn



1 Toad



Gelbe Retter-Toads finden

Ihr müsst insgesamt 5 gelbe Retter-Toads finden. Ihr Anführer ist im Level “Bonsai-Hain” und die Fundorte der anderen gelben Kameraden sind in der Tabelle aufgeführt:



Fundort



Anzahl



Goldenes Colorseum



3 Toads



Flieder-Park



1 Toad



Holunder-Passage



5 Toads



Bistoase



1 Toad



Vulkan-Siena



1 Toad



Blaue Retter-Toads finden

Von den blauen Retter-Toads gibt es schon etwas mehr, nämlich 23. Doch keine Sorge, ihr findet gleich 20 von ihnen an einem Ort. Ihr Anführer ist im Level „Terrakotta-Tempel“ zu finden. Die anderen Fundorte sind wie folgt:



Fundort



Anzahl



Kobalt-Kai



20 Toads



Holunder-Passage



1 Toad



Holunder-Atoll: Leuchtturminsel



1 Toad



Paprikaterie



1 Toad



Rote Retter-Toads finden

Die roten Retter-Toads sind noch zahlreicher vertreten: Gleich 49 Pilzköpfe eilen euch hier zur Hilfe. Der Anführer der roten Retter-Toads versteckt sich im Level “Zirkus Lapislazuli” und den Rest findet ihr an folgenden Fundorten:



Fundort



Anzahl



Abendrot-Express



42 Toads



Vulkan Siena



2 Toads



Siena-Krater



1 Toad



Port Prisma



1 Toad



Grünkernkraftwerk



1 Toad



Achat-Theater



2 Toads



Das nachfolgende Youtube-Video von BeardBear zeigt euch ebenfalls alle Fundorte der Retter-Toads in Paper Mario: Color Splash: