Paper Mario: Color Splash - Alle Dings-Karten inklusive Fundorte im Überblick

In Paper Mario: Color Splash muss der kleine Handwerker Mario wieder einmal seinen Mut beweisen und seine Freunde vor einem großen Unheil bewahren: Auf der Insel Prisma verschwinden sämtliche Farben und Pilz-Freund Toad ist das erste Opfer – Er verschwindet in der Farblosigkeit und Mario muss in den Kampf ziehen. Beim Kämpfen könnt ihr mit Hilfe der sogenannten Dings-Karten sogar spezielle Aktionsbefehle einsetzen und so einen exzellenten Fight ausführen. In unserem Guide zu Paper Mario: Color Splash erfahrt ihr mehr zu den Dings-Karten und wo ihr sie finden könnt.

Bei Paper Mario: Color Splash müsst ihr herausfinden, welches Geheimnis hinter dem farblosen Toad steckt. Ihr erlebt ein kunterbuntes Abenteuer und müsst die Farben zurück nach Prisma bringen. Mario und seine Freunde bestehen nur aus feinem Papier, trotzdem stellt er sich den fiesen Gegnern und mit Hilfe seines Farbhammers und den Kampfkarten kann er allen Feinden den Garaus machen. Außerdem erwarten euch in dieser niedlichen Welt zahlreiche Rätsel, die es zu lösen gilt.

Paper Mario: Color Splash – Was sind Dings-Karten und was können sie?

Dings-Bums oder was? Hinter den sogenannten Dings-Karten – ja, sie heißen wirklich so – stecken dreidimensionale Objekte, wie etwa ein Feuerlöscher oder ein Ventilator, die im Gegensatz zu den Charakteren im Spiel eben nicht aus Papier bestehen. Darum werden diese Objekte als „Dings“ bezeichnet.

Um eine Dings-Karte zu erhalten, müsst ihr ein solches Dings ausquetschen. Ihr könnt die Dings-Karten im Kampf verwenden. Oft passiert dann etwas ganz Verrücktes. Während des Kampfes könnt ihr unter Zuhilfenahme dieser Dings-Karten sogar Aktionsbefehle verwenden. Ihre müsst dann im richtigen Moment auf „A“ drücken und schon erhaltet ihr ein „Exzellent“ für euren Zug. Es ist dann sogar möglich, dass ihr daraufhin sogar noch weitere Aktionsbefehle ausführen könnt.

Wenn ihr eine Dings-Karte verbraucht habt, dann könnt ihr an den Fundort zurückkehren und das entsprechende Dings noch einmal ausquetschen, um die Dings-Karte noch mal zu bekommen. Zusätzlich wird so euer kompletter Farbvorrat wieder aufgefüllt.

Sollte es euch zu lange dauern, den Fundort der Dings-Karte erneut aufzusuchen, dann könnt ihr die Dings-Karte im Notfall auch für ein paar Münzen kaufen. Im Hafenviertel von Port Prisma gibt es den Laden „Quetsche“. Das Positive daran ist, dass ihr dann jedes verbrauchte Dings sofort wieder einsetzen könnt. Bedenkt aber, dass nicht immer alle Dingse zu jeder Zeit der Story verfügbar sind.

Wusstet ihr eigentlich schon, dass ab und zu ein Platz für eine Dings-Karte frei wird, wenn man etwas ausschneidet? Probiert doch mal aus, was dann passiert!

Paper Mario: Color Splash – Tabelle samt Dings-Karten und Fundorten

In der folgenden Tabelle haben wir für euch alle in Paper Mario: Color Splash zu findenden Dingse bzw. Dings-Karten alphabetisch aufgelistet und ihre Fundorte notiert. So könnt ihr alle Dings-Karten im Spiel schneller finden:



Dings-Objekt



Fundorte (Level)



Ballons



Bühne im Flieder-Park



Batterie



Unter Deck auf der Holunder-Passage



Becken



Zaun am Kobalt-Kai



Blockflöte



Zielpfahl im Grünkernkraftwerk



Discokugel



Hinter den Kulissen von Zirkus Lapislazuli



Eispickel



Lager im Goldenen Colorseum



Feuerlöscher



Auf der Klippe am Papieroni-Pfad



Flaschenöffner



Lager im Goldenen Colorseum



Fön



Quelle im Siena-Krater



Glückskatze



Auf der Spitze des Karmesinturms



Glühbirne



Spitze des Leuchtturms auf der Leutturminsel



Grill



Verqualmter Raum auf der Schatzinsel (Revers-Welt)



Klauenhammer



Röhrenraus im Grünkernkraftwerk



Knochen



Eine Umkleide im Goldenen Colorseum



Kompass



Unter Deck auf der Holunder-Passage



Korken



Röhrensystem der Strudelinsel



Lupe



Im Kühlschrank der Paprikaterie



Megafon



Lagerraum im Toad-Depot



Pümpel



Prisma-Hafen in Port Prisma



Rübe



Eingang zum Bonsai-Hain



Salz und Pfeffer



Vulkan auf der Schatzinsel (Revers-Welt)



Sofortbildkamera



Bonusrunde der Snifit-Show (Kobalt-Bunker)



Sparschwein



Schuppen auf Gut Schlüsselblume



Teekanne



Brunnen im Flieder-Park



Ventilator



Aussichtspunkt am Morellensee



Waschmaschine



Revers-Welt der Strudelinsel



Zitrone



Auf einem Hügel in der Indigo-Grotte



In diesem Video vom Youtuber PaperDerp könnt ihr euch alle Animationen zu den Dings-Karten anschauen: