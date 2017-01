4 1

Bereits vor einigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass Schauspieler Terry Crews (Expendables) möglicherweise den neuen Overwatch-Helden "Doomfist" sprechen könnte. Damals hat er sich dies noch selbst gewünscht. Doch der Traum des Schauspielers könnte nun wahr geworden sein.

Denn auf Twitter postet Crews einen Artikel zu seinem Besuch im Overwatch-Studio bei Blizzard. Dazu schreibt er: "Wer will mich nun wirklich als Stimme von Doomfist hören?" Damit könnte feststehen, dass der Schauspieler bereits erste Aufnahmen für den neuen Helden gemacht hat. Doomfist taucht immer wieder im Lore von Overwatch auf und wird aktuell als wahrscheinlichster Held gehandelt, der die Riege des Shooters als nächstes erweitern wird.

Noch keine Bestätigung für Doomfist in Overwatch

Aktuell wurde die Mitarbeit von Crews noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Allerdings hat der Schauspieler auf Twitter ziemlich viele Follower. Eine Nachricht mit der inoffiziellen Bestätigung abzusetzen, ohne genau zu wissen, dass er den Job machen wird, ist also schon fast auszuschließen. Wann wir Doomfist in Overwatch sehen werden, steht ebenfalls in den Sternen. In ihrem Ausblick auf 2017 haben die Entwickler bereits von einem Helden gesprochen, der sehr vielversprechend ist und es somit schon fast ins Spiel geschafft hat. Ob es sich dabei um Doomfist handelt, bleibt abzuwarten.



