Freunde, frohlocket! Das Weihnachtliche Event Winterwunderland ist für alle Overwatch-Spieler gestartet. Das bedeutet in den nächsten Wochen allerhand Geschenke.

Nach dem überaus erfolgreichen Halloween-Event Junkenstein's Revenge war es eigentlich im Grunde klar, dass sich Blizzard nicht lumpen lässt und auch zu Weihnachten ein saisonales Event kredenzen würde - allein was das Unternehmen dank vermehrter Lootbox-Verkäufe mit Glücksspiel-Charakter während des Events verkauft und monetär eingenommen haben muss, darüber vermag man nur zu mutmaßen.

Willkommen im Winterwunderland

Vom 13. Dezember 2016 bis zum 2. Januar 2017 steht alles ganz im Zeichen einer weihnachtlich-winterlichen Wunderwelt. Neben haufenweise Skins, Spieler-Icons, Sprays, Siegerposen, Emotes, Highlight-Intros, die sich in festlich geschmückten Lootboxen verstecken, werden zwei Maps im ganz neuen Winter-Look erstrahlen: King's Row und Hanamura.

Wie auch schon beim Halloween-Event werden hier diese besonderen Gegenstände nur während des Events erwerbbar sein. Wenn ihr also ein Auge auf einen besonderen Gegenstand geworfen habt, heißt es fleißig spielen oder Geld springen lassen.

Meis Schneeballschlacht

Und selbstverständlich gibt es auch wieder einen thematischen 6v6-Brawl zu genießen: Meis Schneeballschlacht. Hier darf die quirlige Chinesin zeigen, aus was sie gemacht ist:

"Meis Endothermischer Strahler verschießt in diesem Brawl keinen Froststrahl oder Eisprojektile mehr. Stattdessen feuert er jetzt einen einzelnen, superstarken Schneeball ab. Ihr könnt eure Gegner mit nur einem Treffer zur Strecke bringen, aber jeder Fehlschuss kann euch teuer zu stehen kommen. Sobald eure Waffe leer ist, seid ihr euren Gegnern ausgeliefert, während ihr zum Nachladen nach einem Schneehaufen sucht – schützt euch also mit einem Eiswall oder Kryostase, um ihre Angriffe abzuwehren. Und wenn die frostige Schlacht in die heiße Phase geht, könnt ihr Meis ultimative Fähigkeit aktivieren, die ihren Strahler in einen halbautomatischen Schneeballwerfer verwandelt, den ihr ununterbrochen abfeuern könnt, während eure Gegner nach Deckung suchen", heißt es dazu auf der Overwatch-Seite.

Das neue Event muss natürlich erst per Patch heruntergeladen werden. Hierbei beträgt die Download-Größe für die PC-Version rund 1,3 GB, bei den Konsolen muss nicht ganz so viel heruntergeladen werden.

Und wenn ihr wissen wollt, wie die weihnachtlichen Skins für Scrooge McCree, Torbjörn als Weihnachtsmann, Winston als Yeti und so weiter aussehen, dann klickt euch durch die Gallerie weiter unten!

Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Dann schnappt euch mal Glühwein und Zuckerstange und begebt euch schnurstracks in das Winterwunderland!

Overwatch ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.