Vor einiger Zeit wurde bereits anhand von Sound-Dateien auf ein bevorstehendes Weihnachts-Event in Overwatch spekuliert. Und nun scheint das Ganze wahr zu werden. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Overwatch wurde nun das Startdatum für das Weihnachtsspektakel bekanntgegeben.

Demnach startet das Christmas-Event von Overwatch am 13. Dezember 2016. Aber bislang bleibt Blizzard noch geheimnisvoll, wenn es um die Inhalte geht, die das Event mit sich bringt. Bei den aufgedeckten Sound-Dateien war auch Athena, die Stimme von Overwatch zu finden, die etwas von "Gladiator" und "Die Arena wird betreten" gesagt hat. Ob es sich dabei vielleicht um neue Spielmodi für das große Event handeln wird?

Skins, Emotes und mehr

Noch lässt sich nicht sagen, ob es spielerische Änderungen während des Weihnachts-Events in Overwatch gibt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es aber wieder zahlreiche Skins, Emotes, Sprays und Player-Icons geben, die an die festliche Zeit angelehnt sind. Wie schon bei den letzten Events werden diese dann auch nur für die Zeit des Events über die Lootboxen erhältlich sein. Wer zuschlagen will, muss sich also beeilen.



