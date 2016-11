4 0

Der Weekly Brawl in Overwatch wird ersetzt. Der Arcade Mode wird schon bald seinen Einzug in den Hero-Shooter halten und einige Veränderungen mit sich bringen. Allem voran: Eine neue Map, die in der eisigen Kälte der Antarktis spielt. Wir zeigen euch, was euch schon bald in Overwatch erwartet.

Die Ankündigung wurde auf der BlizzCon in Anaheim, Kalifornien gemacht. Overwatch bekommt nun den Arcade Mode, bei dem spezielle Spielmodi in eine Rotation gepackt werden. Im Grunde ist dies genauso, wie beim Weekly Brawl. Nur werden die Regeln hier zwischen den Matches geändert.

Zwei neue Karten für Overwatch

Neben dem neuen Arcade Mode soll es aber auch noch zwei Karten geben. Die Map Ecopoint: Antarctica ist die "Heimat" von Mei. Hier lag sie für mehrere Jahre im Kryoschlaf. Die Forscherbasis liegt in der Antarktis und bietet verschneite Landschaften und futuristische Labore.

Die zweite Map wurde bereits im Rahmen der Eröffnungszeremonie gezeigt. Sie heißt Oasis und wird eine Stadt mitten in der Wüste beinhalten. Diese wurde von Wissenschaftlern gegründet und besitzt ein Jumppad in der Mitte, durch das ihr schneller auf höhere Ebenen kommt. Wann diese Karte erscheint, ist noch nicht bekannt. Allerdings erscheinen die anderen Inhalte samt Sombra bereits in der kommenden Woche auf dem Testrealm von Overwatch.



