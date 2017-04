5 0

Am Wochenende gab es bereits durch den Xbox-Live-Marketplace einen ersten Blick auf das bevorstehende Event in Overwatch. Wenige Stunden bevor Blizzard das Ganze offiziell präsentieren will, gibt es schon jetzt den ersten Trailer. Das Insurrection-Event bringt euch einen neuen Spielmodus und einige Skins für die Overwatch-Helden.



Der Trailer zum Event in Overwatch stammt vom französischen Playstation-Channel. Inzwischen wurde das Video dort wieder offline genommen. Findige User haben es aber bereits im Voraus kopiert und erneut hochgeladen. Dieses zeigt die PvE-Mission, die euch beim neuen Overwatch-Event erwarten wird. Dort kämpft ihr mit Reinhardt, Tracer, Torbjörn oder Mercy auf King's Row gegen Omnic-Roboter. Diese Mission findet in der Vergangenheit statt und ist Tracers erste Mission für das Team von Overwatch.



Neue Skins aus den Comics

Dabei könnt ihr euch die schicken Skins schnappen, die bereits im Trailer zu sehen sind. Diese stammen ursprünglich aus den Comics, die zu Overwatch erschienen sind. Das Event soll bereits heute an den Start gehen und bis zum 1. Mai laufen. Eine offizielle Ankündigung von Blizzard steht noch aus.

