5 0

Die Heldin Symmetra aus dem Multiplayer-Shooter Overwatch wird überarbeitet. Dies gab Jeff Kaplan, Game Director von Overwatch, in einem Interview mit Business Insider bekannt. Symmetra ist einer der Support-Charaktere des Shooters und kann unter anderem Photonenschilde erschaffen sowie Teleporter platzieren.

Auf einen exakten Zeitraum legt sich Kaplan bei der Überarbeitung allerdings nicht fest: "[Änderungen an Symmetra stehen] definitiv auf unserer Liste, aber ich denke nicht, dass wir Veränderungen vor November sehen werden.“ Der Game Director hält den Charakter für eine interessante Heldin, obwohl sie nicht oft gespielt wird: „Sie ist eine unserer am wenigsten gespielten Helden, die Statistiken müssen in diesem Fall mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden: Sie ist eine Heldin, die sehr situationsabhängig eingesetzt wird. Sie wird schon häufiger gespielt, aber sie wird immer wieder abgeschaltet.“

Grundlegende Überarbeitung des Overwatch-Charakters

Für dieses Verhalten der Spieler hat Kaplan auch eine Erklärung: „Was normalerweise passiert ist, dass die Spieler sie für Verteidigung im ersten Abschnitt eines Punktes spielen und wenn dieser Punkt verloren ist, schalten sie Symmetra ab. Das wirkt sich definitiv auf ihre Spielzeit aus, wenn man sich die Statistiken anschaut.“

Zudem hält der Kopf des Overwatch-Teams einen sehr situationsabhängigen Helden wie Symmetra nicht für sinnvoll, deshalb wird das Entwickler-Team den Charakter genauer unter die Lupe nehmen. Laut dem Business-Insider-Beitrag wird es sich um wesentliche Änderungen handeln, welche bei der Heldin vorgenommen werden.



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Aktuellstes Video zu Overwatch

Overwatch - Alive - Cinematic Trailer 30 weitere Videos

Overwatch ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.