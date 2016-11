4 0

Nachdem Sombra nun endlich auf den Schlachtfeldern von Overwatch ihr Unwesen treibt, wird es Zeit, sich auf den nächsten Helden in der Riege zu konzentrieren. Viele Fans vermuten, dass es sich dabei um Doomfist handeln wird, der bereits an mehreren Stellen angedeutet wurde. Und nun hat Schauspieler Terry Crews Interesse an der Rolle angemeldet.

In einem AMA (Ask me anything) auf Reddit schreibt er: "Ich würde liebend gerne Doomfist spielen." Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rollen in Action-Filmen (The Expendables), Werbungen und TV-Serien (Brooklyn Nine-Nine) bekannt und hat seine Stimme auch schon für mehrere Spiele und animierte Filme hergegeben.

Wer ist Doomfist?

Bei Doomfist könnte es sich um den nächsten Helden von Overwatch handeln. Eigentlich beschreibt dieser Titel nur den Träger der Waffe, die als Doomfist bekannt ist. In der Geschichte von Overwatch soll es drei Doomfist-Kämpfer (der Retter, die Geißel und der Nachkomme) gegeben haben. Jedoch ist von ihnen nur noch der letzte "Held" aktiv. Und genau dabei könnte es sich um den kräftigen Nahkämpfer handeln, den Terry Crews sprechen will. Mit seiner aufgeladenen und mächtigen Stimme hätte er dafür zumindest gute Voraussetzungen.



