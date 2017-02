4 0

Seit mehreren Monaten spekulieren Overwatch-Fans, dass der nächste Held in der Riege des Shooters "Doomfist" wird. An allen Ecken und Enden wird von dem mysteriösen Powerglove-Träger berichtet. Und wenn es nach der Community geht, gibt es für die Rolle schon einen prominenten Sprecher. Terry Crews (Arrested Development, The Expendables) teast die Fans nun weiter.

Denn in einem kleinen Video probiert er seine Stimme im Zusammenschnitt mit einigen Overwatch-Szenen aus. Das Ergebnis, das ihr am Ende dieser News sehen könnt, ist mehr als überzeugend. Wir könnten uns schon vorstellen, dass der immer gutgelaunte Crews mit seiner markanten Stimme Doomfist Leben einhaucht. Doch bislang hatte sich Blizzard zu den Vorschlägen aus der Overwatch-Community noch nicht geäußert.

Neue Helden für Overwatch

Es könnte natürlich auch sein, dass Doomfist nicht der nächste Held in der Overwatch-Riege sein wird. Mit dem reichhaltigen Lore, das den Shooter umgibt, haben die Entwickler einen großen Pool von Charakteren, aus denen sie wählen können. Zudem haben die Schreiber von Overwatch vor kurzem verlauten lassen, dass sie in naher Zukunft die Geschichte rund um Tracer, Winston und Co. weiterspinnen werden. Vielleicht finden wir dann schon einen Hinweis darauf, wer der nächste Held von Overwatch wird.



