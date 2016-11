4 0

Sombra ist erst seit wenigen Tagen in Overwatch verfügbar und doch haben die Spieler schon einen ersten Glitch beziehungsweise Exploit bei der smarten Hackerin gefunden. Nutzt man ihre Teleportfertigkeit in einer bestimmten Weise, fliegt sie in die Höhe und kann die ganze Karte von oben betrachten.

Das Ganze ist aber angeblich nur in den privaten Matches von Overwatch möglich. Denn für diese Aktion müssen die Fertigkeiten ohne Cooldowns daherkommen. Ein Video von dem luftigen Vergnügen in Overwatch findet ihr weiter unten. Dieses stammt von Spieler namens Hoshizora.

Gefahren für den Arcade-Modus

Ob Blizzard diesen Glitch im Spiel lässt ist fraglich. Schließlich gibt es mit den Weekly Brawls, beziehungsweise bald dem Arcade-Mode von Overwatch auch öffentliche Spiele, die den Cooldown von Fertigkeiten beeinflussen können. Sollte sich ein Spieler mit dem Fliegen einen Vorteil verschaffen, wird die Community von Overwatch sicherlich nur wenig begeistert sein. Aktuell befindet sich der Sombra-Glitch allerdings noch im Spiel. Wer ihn also ausprobieren will, sollte sich beeilen.



