Die politischen Kampagnen der USA werden immer skurriler. Nun hat ein Komitee Overwatch genutzt, um de Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in ein schlechtes Licht zu rücken. Laut der Werbetafel würde dieser nämlich immer nur Hanzo spielen und sich dann über die Zusammenstellung seines Teams aufregen.

Unter den Slogans "Mein Team ist einfach nur schlecht!" und "Das andere Team nutzt Hacks!" finden sich auf einer Website mehrere Infos zuTrump. So soll er Clinton für viele seiner Fehler und Taten beschuldigt haben und Medien sich angeblich gegen ihn verschwören. Diese Kampagne stammt aus der Feder des Nuisance Commitees.

Overwatch als Grundlage für Politik?

Ob der Helden-Shooter von Blizzard aber die richtige Plattform für so eine Kampagne ist, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Zumindest macht sie auch auf Twitter ihre Runden und zieht wohl möglich die jungen Wähler besonders stark an. Laut dem Komitee wurde diese Kampagne weder von Hillary Clinton noch von (offensichtlich) Trump gesponsert oder bewilligt. In knapp einem Monat finden die Präsidentschaftswahlen in den USA statt.



