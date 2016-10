4 0

Wer Overwatch aktiv verfolgt, wird wissen, dass die Community seit Monaten auf der Jagd nach der neuen Heldin ist. Sie soll Sombra heißen und als nächstes in die Riege des Hero-Shooters aufgenommen werden. Waren die Hinweise bislang immer vage, so zeigt sich die mysteriöse Sombra nun in einem offiziellen Artwork zu Overwatch.

Das entsprechende Bild zu Sombra seht ihr hier. Das Bild ist auf einer Blizzard-URL aufgetaucht und wurde gleich von der Community gesichert. Nur für den Fall, dass das Bild versehentlich online gegangen ist. Dass es sich dabei um Sombra handelt, dürfte seit dem ersten Leak klar sein. Vor einigen Wochen war bereits ein erstes Bild der neuen Overwatch-Heldin aufgetaucht, das nun mit dem offiziellen Artwork übereinstimmt. Zudem ist das Bild von John Polidora unterzeichnet, der bei Blizzard als Overwatch-Illustrator und Concept Artist arbeitet.

Wann kommt Sombra?

Die Chancen für Sombra werden aktuell immer besser. Denn in dieser Woche steht die BlizzCon, Blizzards eigene Fan-Messe, an, auf der traditionell viele Ankündigungen zu den aktuellen Spielen gemacht werden. Wir vermuten, dass im Rahmen der Eröffnungszeremonie auch viele neue Ankündigungen zu Overwatch gemacht werden. Vielleicht bekommen wir dann auch endlich die Info, wann Sombra in das Spiel eingefügt wird.



