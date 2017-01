4 0

Bald schon geht mit dem chinesischen Neuen Jahr ein Event in Overwatch an den Start. Und neben Sprays, Emotes und einiger Heldenposen gibt es natürlich auch wieder legendäre Skins, die dem Event vorbehalten sind. Nun sind schon einige der kommenden Kostüme der Overwatch-Helden an die Öffentlichkeit gedrungen.

Das Bild zu den neuen Overwatch-Skins findet ihr unter dem angegebenen Links. Dabei wurden Figuren der chinesischen Mythologie auf die Helden des Shooters umgemünzt. Einige Reddit-User haben nun schon herausgefunden, wen die Helden hier verkörpern. So wird Zenyatta als buddhistischer Meister "Tsang Sanzang" auftreten, während Reihhardt als "River Ogre" und Roadhog als "Pigsy" seine Schüler mimen. Zu guter Letzt wird Winston in die Rolle des Affenkönigs aus "Journey to the West" schlüpfen.

Werbebilder verraten die Skins

Das Bild stammt übrigens aus einer Werbeaktion in China. Damit dürften bereits die ersten legendären Skins verraten worden sein. Ob es noch mehr Skins für andere Overwatch-Helden geben wird oder die aktuellen noch Abwandlungen bekommen, bleibt abzuwarten. Das Chinese-New-Year-Event startet bereits am 24. Januar auf PC, Xbox One und PS4.



