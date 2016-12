4 0

Die Entwickler bei Blizzard haben den Spielern von Overwatch ebenfalls etwas unter den Baum gelegt. Wer sich in den kommenden Tagen ins Spiel einloggt, bekommt kostenlose Lootboxen, die Skins, Emotes und Ingame-Währung beinhalten können. Das Ganze soll ein Dankeschön an die Fans von Overwatch sein.

Bei den Lootboxen handelt es sich natürlich um die aktuellen Boxen des Weihnachts-Events. Das heißt, dass ihr die besonderen Skins der Overwatch-Helden einsacken könnt, ohne viel Geld auszugeben oder zahlreiche Stunden im Spiel zu versenken. Aber dafür müsst ihr auch etwas Glück haben. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Januar 2017 in Overwatch. Ihr habt also etwas Zeit, um auch noch nach dem Fest an den Geschenken teilzuhaben.

Overwatch - Das erfolgreichste PC-Spiel

Grund zum Dank haben die Macher von Overwatch allemal. Denn in diesem Jahr konnte der neue Shooter auf dem PC mehr Geld einnehmen als die Konkurrenz. Und da es sich um eine neue Marke handelt, ist das Ganze noch einmal beeindruckender. Wir sind uns sicher, dass wir auch in den kommenden Jahren immer mehr von Overwatch hören werden. Für 2017 haben die Entwickler schon einige Maps und Helden in der Pipeline.



