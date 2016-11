4 0

Auf der BlizzCon 2016 wurde ein Panel zu der Zukunft von Overwatch abgehalten. Am Ende des Ganzes wurde eine Fragerunde abgehalten, bei der die Macher sich Fragen zu einer möglichen Koop-Kampagne mit Story stellen mussten. Und die Antwort lässt Platz für viel Spielraum.

„Wir halten uns das Ganze definitiv offen“, verriet Geoff Goodman, der Lead Designer von Overwatch. „Einige von uns haben vorher an World of Warcraft gearbeitet. Und wir sind auch PvE-Geeks (Player vs. Environment). Deshalb würden wir auch gerne mehr PvE mit einer Story machen und so die Welt von Overwatch noch ausbauen. Aber wir müssen das Ganze irgendwie noch einbinden können.“

Halloween-Event als Vorbild

Die Frage zu Overwatch zielte ganz klar auf das erst kürzlich erschienene Halloween-Event ab. Darin konntet ihr euch mit drei anderen Spieler der KI-Armee von Dr. Junkenstein stellen. Das kurze Koop-Abenteuer wurde bereits mit einer kurzen Geschichte im Spiel dargeboten. Ob es in Zukunft größere Kampagnen in diesem Stil geben wird oder ob sich Blizzard bei Overwatch auf die Events beschränken wird, bleibt abzuwarten.



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Aktuellstes Video zu Overwatch

Overwatch - Alive - Cinematic Trailer 30 weitere Videos

Overwatch ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.