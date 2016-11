4 0

Wolltet ihr schon seit geraumer Zeit einen Blick auf Overwatch werfen, ohne gleich dafür Geld ausgeben zu müssen? Dann kommt schon bald die perfekte Gelegenheit für euch. Denn die Entwickler bei Blizzard haben ein kostenloses Wochenende angekündigt, bei dem ihr den Hero-Shooter auf Herz und Nieren testen könnt.

Das Testwochenende für Overwatch soll bereits in der kommenden Woche vom 18. bis 21. November stattfinden. Das Ganze ist dabei nicht auf eine Plattform beschränkt. Egal, ob ihr eine PS4, eine Xbox One oder einen PC besitzt: Ihr könnt Overwatch in der genannten Zeit herunterladen und spielen. Zudem habt ihr auch Zugriff auf alle Inhalte. Es wird keine Beschränkungen bei Maps oder der Heldenauswahl geben. Ihr erhaltet auch Levelaufstiege und Lootboxen, wie jeder andere Spieler.

Kleine Einschränkung für Konsolen

Da es sich jedoch bei Overwatch um ein Online-Spiel handelt, müsst ihr natürlich auf den Konsolen den entsprechenden Online-Service abonniert haben. Auf der PS4 braucht ihr also PS Plus und auf der Xbox One den Xbox-Live-Gold-Service, um Overwatch auszuprobieren. Entscheidet ihr euch nach dem Test, das Spiel zu kaufen, werden alle eure Erfolge, Levelaufstiege und Freischaltungen übernommen.



