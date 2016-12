4 0

So langsam neigt sich das Jahr dem Ende und wir können eine Bilanz ziehen, welche Spiele in diesem Jahr besonders bei den Zockern eingeschlagen haben. An der Spitze kann sich nun Overwatch platzieren, das seit dem Release mehr Geld als alle anderen Games eingenommen hat.

Natürlich geht es in dieser Liste nur um PC-Spiele, die kostenpflichtig sind. Free2Play-Spiele werden ausgenommen, da sie die Liste noch einmal stark verändern würden. Zudem sind die Einnahmen von solchen Spielen nicht immer ganz klar. Overwatch hingegen konnte, wie ihr in der Liste weiter unten seht, an die Topposition vorkämpfen. Mehr als 580 Millionen Dollar hat der Hero-Shooter von Blizzard unter sich vereinen können. Counter Strike: Global Offensive liegt mit etwa der Hälfte da schon deutlich auf Platz 2.

Die erfolgreichsten PC-Spiele 2016

Overwatch - 585,6 Millionen US Dollar Counter Strike: Global Offensive - 257,2 Millionen US Dollar Guild Wars 2 - 91 Millionen US Dollar Minecraft - 88,7 Millionen US Dollar Fallout 4 - 74,9 Millionen US Dollar

